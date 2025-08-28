Pianeta Milan
Calciomercato Milan, perché è saltato Harder? Ipotesi e retroscena

Sembrava tutto fatto per l'approdo di Conrad Harder al Milan in questo calciomercato estivo. Poi l'operazione è tramontata. Ecco i motivi
Era tutto fatto per il trasferimento di Conrad Harder dallo Sporting Lisbona al Milan in questa finestra di calciomercato. Un'operazione da 24 milioni di euro più 3 di bonus più il 10% sulla futura rivendita del cartellino dell'attaccante danese, classe 2005. Poi, è tutto saltato. Ma cos'è successo?

Calciomercato Milan, fumata nera per Harder. Ecco perché

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha spiegato come la segreteria del Milan stesse già organizzando il volo di Harder per l'Italia. Da lì, la frenata per alcuni dettagli e infine la frenata nera. Con Harder, dunque, che non prenderà l'aereo per Milano. "C’è chi sostiene che gli agenti del danese abbiano cambiato all’ultimo alcune condizioni, chi è convinto che siano stati i portoghesi a ripensarci perché non ancora sicuri di un degno sostituto, chi infine insinua che il giocatore non piacesse a Massimiliano Allegri, ancora in attesa di una punta", il commento a tal proposito del quotidiano generalista.

Sulla questione Harder-Milan si è espresso anche il 'Corriere dello Sport'. "Bisognava attendere solo che lo Sporting Lisbona completasse l'acquisto di Fōtīs Iōannidīs dal Panathinaikos per attendere il danese in aeroporto a Milano; i greci, però, hanno posto il veto sulla cessione del centravanti almeno fino al preliminare di Europa League in programma stasera e i portoghesi non hanno dato il via libera per il viaggio di Harder a Milano. Il Milan non ha gradito l'attesa".

Sul danese è piombato anche il Newcastle. E gli agenti ...

Poi, sempre secondo il 'CorSport', oltre al Rennes per Harder si sarebbe fatto sotto il Newcastle, alla ricerca di una prima punta e questo avrebbe convinto gli agenti del centravanti scandinavo ad andare a rinegoziare le condizioni con il Milan su cui ci si era precedentemente accordati. Mossa, anche questa, non gradita. Fumata nera, dunque, da entrambe le parti. 

