Calciomercato Milan, perché è saltato Harder? Ipotesi e retroscena

Sulla questione Harder-Milan si è espresso anche il 'Corriere dello Sport'. "Bisognava attendere solo che lo Sporting Lisbona completasse l'acquisto di Fōtīs Iōannidīs dal Panathinaikos per attendere il danese in aeroporto a Milano; i greci, però, hanno posto il veto sulla cessione del centravanti almeno fino al preliminare di Europa League in programma stasera e i portoghesi non hanno dato il via libera per il viaggio di Harder a Milano. Il Milan non ha gradito l'attesa".
Sul danese è piombato anche il Newcastle. E gli agenti ...—
Poi, sempre secondo il 'CorSport', oltre al Rennes per Harder si sarebbe fatto sotto il Newcastle, alla ricerca di una prima punta e questo avrebbe convinto gli agenti del centravanti scandinavo ad andare a rinegoziare le condizioni con il Milan su cui ci si era precedentemente accordati. Mossa, anche questa, non gradita. Fumata nera, dunque, da entrambe le parti.
