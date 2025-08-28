Calciomercato Milan, perché è saltato Harder? Ipotesi e retroscena

Calciomercato Milan, fumata nera per Harder. Ecco perché

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha spiegato come la segreteria del Milan stesse già organizzando il volo di Harder per l'Italia. Da lì, la frenata per alcuni dettagli e infine la frenata nera. Con Harder, dunque, che non prenderà l'aereo per Milano. "C’è chi sostiene che gli agenti del danese abbiano cambiato all’ultimo alcune condizioni, chi è convinto che siano stati i portoghesi a ripensarci perché non ancora sicuri di un degno sostituto, chi infine insinua che il giocatore non piacesse a Massimiliano Allegri, ancora in attesa di una punta", il commento a tal proposito del quotidiano generalista.