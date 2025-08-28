Calciomercato Milan, ecco la svolta: in attacco si vira su Nkunku

Calciomercato Milan, spunta a sorpresa Nkunku del Chelsea — Motivo per cui i 'Blues', pronti a prendere Xavi Simons dallo stesso RB Lipsia e Alejandro Garnacho dal Manchester United, ora lo hanno messo in vendita per 35-40 milioni di euro, preferendo una cessione a titolo definitivo. Il regolamento consente ancora un solo prestito (Nicolas Jackson al Bayern Monaco?) e in rosa ci sono diversi giocatori in uscita.

Nkunku non ha un gran rapporto con il manager italiano Enzo Maresca e vuole andarsene. Una squadra che milita in Champions League sarebbe l'ideale, ma il Milan sui giocatori esercita sempre un grande fascino. Tre temi, piuttosto, secondo la 'rosea', si impongono all'attenzione di tutti: infortuni, stipendio e caratteristiche.

Gioca ovunque in attacco, ha fatto anche la punta centrale — Nkunku, ha ricordato il quotidiano sportivo nazionale, si è fatto male nell'estate 2023 e ha perso buona parte dell'annata 2023-2024. Nell'ultima, invece, c'è stato con continuità. Ma il Milan, scottato dal caso Victor Boniface, valuta. Per lo stipendio, sarà necessario trovare un accordo intorno ai 5 milioni di euro, anche se gli ingaggi in casa Chelsea sono di solito superiori.

Infine, le caratteristiche. Nkunku gioca in ogni posizione in attacco, a Lipsia ha fatto anche l'attaccante centrale, mentre con i 'Blues' è stato anche uno dei due uomini dietro ad una punta. Al Milan conferirebbe rapidità, contropiede, imprevedibilità. Ma non è certo il centravanti da area di rigore che cercano i rossoneri. Attese novità a breve su quest'affare lampo.