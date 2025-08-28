Calciomercato Milan, ecco la svolta: in attacco si vira su Nkunku

Pianeta Milan
Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 in uscita dal Chelsea, probabile colpo di calciomercato del Milan. Ecco le ultime news
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, in queste ultime ore di calciomercato, abbia messo da parte l'affare per Conrad Harder con lo Sporting Lisbona e si sia buttato a capofitto, invece, nell'operazione Christopher Nkunku con il Chelsea.

L'attaccante francese, classe 1997, ha segnato 58 gol in 88 partite con la maglia del RB Lipsia, in Germania, tra il 2021 e il 2023. Due stagioni da sogno che gli sono valse, in quell'estate lì, il trasferimento al Chelsea per 60 milioni di euro. A Londra, però, tra infortuni e poco spazio in campo, appena 17 reti in 49 partite.

Motivo per cui i 'Blues', pronti a prendere Xavi Simons dallo stesso RB Lipsia e Alejandro Garnacho dal Manchester United, ora lo hanno messo in vendita per 35-40 milioni di euro, preferendo una cessione a titolo definitivo. Il regolamento consente ancora un solo prestito (Nicolas Jackson al Bayern Monaco?) e in rosa ci sono diversi giocatori in uscita.

Nkunku non ha un gran rapporto con il manager italiano Enzo Maresca e vuole andarsene. Una squadra che milita in Champions League sarebbe l'ideale, ma il Milan sui giocatori esercita sempre un grande fascino. Tre temi, piuttosto, secondo la 'rosea', si impongono all'attenzione di tutti: infortuni, stipendio e caratteristiche.

Gioca ovunque in attacco, ha fatto anche la punta centrale

Nkunku, ha ricordato il quotidiano sportivo nazionale, si è fatto male nell'estate 2023 e ha perso buona parte dell'annata 2023-2024. Nell'ultima, invece, c'è stato con continuità. Ma il Milan, scottato dal caso Victor Boniface, valuta. Per lo stipendio, sarà necessario trovare un accordo intorno ai 5 milioni di euro, anche se gli ingaggi in casa Chelsea sono di solito superiori.

Infine, le caratteristiche. Nkunku gioca in ogni posizione in attacco, a Lipsia ha fatto anche l'attaccante centrale, mentre con i 'Blues' è stato anche uno dei due uomini dietro ad una punta. Al Milan conferirebbe rapidità, contropiede, imprevedibilità. Ma non è certo il centravanti da area di rigore che cercano i rossoneri. Attese novità a breve su quest'affare lampo.

