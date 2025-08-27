Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Moretto: “Per la difesa occhio ad Akanji”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Moretto: “Per la difesa occhio ad Akanji”

Calciomercato Milan, Moretto: 'Per la difesa occhio ad Akanji'
Matteo Moretto, esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan: Nkunku e Manuel Akanji per la difesa. Ecco le ultime da 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Dopo l'incontro con Allegri, sono cambiate alcune linee. In attacco Harder è praticamente tramontato. Nkunku, c'è una trattativa col Chelsea a titolo definitivo. Il giocatore ha già detto si al Milan". Matteo Moretto, esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan: Nkunku e Manuel Akanji per la difesa. Ecco le ultime dal video dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.

Calciomercato Milan, Akanji e non solo

"Tare sta lavorando per la difesa. In mattinata chiamata per Kim, ma il Bayern Monaco ha detto no e non è in vendita. Poi contatti per Kiwior con l'Arsenal, ma sarebbe vicino alla cessione al Porto per 25-26 milioni di euro. Un nome che vi facciamo è quello di Manuel Akanji del Manchester City. Sarebbe vicino al Galatasaray, ma il giocatore non aprirebbe alla destinazione. Per il Milan è un nome preso più in considerazione".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Nkunku: operazione a titolo definitivo! Il giocatore …>>>

Infine su Rabiot: "Il Milan ha sondato di nuovo Rabiot, ma non è stato positivo. Il Milan e Allegri lo vorrebbero comunque fare".

Leggi anche
Calciomercato Milan, Di Marzio: “Nkunku ad oggi è quello più avanti. Rabiot …”
Calciomercato Milan, Dovbyk ipotesi concreta! La Roma …

© RIPRODUZIONE RISERVATA