Calciomercato Milan, Moretto: “Per la difesa occhio ad Akanji”

"Tare sta lavorando per la difesa. In mattinata chiamata per Kim, ma il Bayern Monaco ha detto no e non è in vendita. Poi contatti per Kiwior con l'Arsenal, ma sarebbe vicino alla cessione al Porto per 25-26 milioni di euro. Un nome che vi facciamo è quello di Manuel Akanji del Manchester City. Sarebbe vicino al Galatasaray, ma il giocatore non aprirebbe alla destinazione. Per il Milan è un nome preso più in considerazione".