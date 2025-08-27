Calciomercato Milan, Moretto: “Per la difesa occhio ad Akanji”

Infine su Rabiot: "Il Milan ha sondato di nuovo Rabiot, ma non è stato positivo. Il Milan e Allegri lo vorrebbero comunque fare".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
"Dopo l'incontro con Allegri, sono cambiate alcune linee. In attacco Harder è praticamente tramontato. Nkunku, c'è una trattativa col Chelsea a titolo definitivo. Il giocatore ha già detto si al Milan". Matteo Moretto, esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan: Nkunku e Manuel Akanji per la difesa. Ecco le ultime dal video dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.
"Tare sta lavorando per la difesa. In mattinata chiamata per Kim, ma il Bayern Monaco ha detto no e non è in vendita. Poi contatti per Kiwior con l'Arsenal, ma sarebbe vicino alla cessione al Porto per 25-26 milioni di euro. Un nome che vi facciamo è quello di Manuel Akanji del Manchester City. Sarebbe vicino al Galatasaray, ma il giocatore non aprirebbe alla destinazione. Per il Milan è un nome preso più in considerazione".
Infine su Rabiot: "Il Milan ha sondato di nuovo Rabiot, ma non è stato positivo. Il Milan e Allegri lo vorrebbero comunque fare".
© RIPRODUZIONE RISERVATA