Calciomercato Milan, Nkunku desideroso di approdare! Ecco la formula

"Ulteriori informazioni sul Milan e sulla storia esclusiva di Nkunku. Sono in corso trattative con il Chelsea per un accordo definitivo, non un prestito. Si parla anche del prezzo. Nkunku, desideroso di approdare al Milan. L'accordo per Conrad Harder è bloccato da lunedì, dopo che lo Sporting ha cambiato le condizioni. Non è mai stato concluso".