Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Nkunku desideroso di approdare! Ecco la formula

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Nkunku desideroso di approdare! Ecco la formula

Calciomercato Milan, Nkunku: operazione a titolo definitivo! Il giocatore ...
Matteo Moretto e Fabrizio Romano, esperti di calciomercato, parlano di Milan: primi contatti per Nkunku del Chelsea. Ecco le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continua il caos e la girandola di nomi per quanto riguarda l'attacco del Milan. Di poche ore fa la notizie che il club rossonero sia interessato a Nkunku, giocatore offensivo del Chelsea. Il francese potrebbe essere, ad oggi, la prima opzione per l'attacco del Milan, viste le possibili difficoltà per Dusan Vlahovic. Si, ma con quale formula potrebbe arrivare?

Calciomercato Milan, Nkunku la formula!

—  

Matteo Moretto e Fabrizio Romano, esperti di calciomercato, parlano di Milan: primi contatti per Nkunku del Chelsea. Ecco le ultime novità. Il punto di Romano.

LEGGI ANCHE

"Ulteriori informazioni sul Milan e sulla storia esclusiva di Nkunku. Sono in corso trattative con il Chelsea per un accordo definitivo, non un prestito. Si parla anche del prezzo. Nkunku, desideroso di approdare al Milan. L'accordo per Conrad Harder è bloccato da lunedì, dopo che lo Sporting ha cambiato le condizioni. Non è mai stato concluso".

Il punto di Moretto.

LEGGI ANCHE: Milan, Rabiot è il pezzo mancante del puzzle. Ecco perché Allegri lo vuole>>>

"Trattativa in corso Milan-Chelsea per Christopher Nkunku. L’operazione sarebbe a titolo definitivo. Il calciatore ha dato massima disponibilità a firmare per il Milan". Secondo Romano, l'operazione potrebbe rompere il muro dei 30 milioni di euro.

 

Leggi anche
Calciomercato Milan, Dovbyk ipotesi concreta! La Roma …
Calciomercato Milan, Kim il preferito di Tare: c’è un ostacolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA