Calciomercato Milan, intesa di massima con Nkunku. Gli scenari

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulla situazione del Milan: in attacco Vlahovic, Nkunku e non solo. Ecco le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Calciomercato Milan, ci potrebbero essere giorni di caos per quanto riguarda i rossoneri. Tante le possibili operazioni che si potrebbero definire in queste ultime ore. La dirigenza rossonera starebbe lavorando sull'attacco e il centrocampo, ma non sarebbe escluso un possibile investimento per un altro centrale di difesa dopo l'arrivo di De Winter dal Genoa. Per quanto riguarda la punta continua il ciclo infinito di nomi.

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulla situazione del Milan: in attacco Vlahovic, Nkunku e non solo. Ecco le ultime novità dal suo sito.

Vlahovic sarebbe il preferito di Allegri, ma non ci sarebbe da parte del serbo una totale apertura alla sua partenza dalla Juventus. Ci sarebbero altre tre piste da tenere in considerazione: Embolo, Dovbyk e Nkunku. Il francese del Chelsea avrebbe aperto alla destinazione rossonera tanto che ci sarebbe un accordo di massima sullo stipendio. Secondo Di Marzio non ci sarebbe nulla di deciso: sarebbero prima necessario fare le dovute considerazioni per capire su chi puntare definitivamente.

