Calciomercato Milan , ci potrebbero essere giorni di caos per quanto riguarda i rossoneri. Tante le possibili operazioni che si potrebbero definire in queste ultime ore. La dirigenza rossonera starebbe lavorando sull'attacco e il centrocampo, ma non sarebbe escluso un possibile investimento per un altro centrale di difesa dopo l'arrivo di De Winter dal Genoa. Il club, infatti, potrebbe assecondare l'allenatore Massimiliano Allegri, che vorrebbe un'altra opzione per il reparto oltre ai 4 centrali già presenti in rosa. In attacco prende piede il nome di Nkunku .

Calciomercato Milan quasi accordo con Nkunku

Come riportato da Footmercato, il Milan avrebbe quasi concordato i termini di un contratto quinquennale con Christopher Nkunku e dovrebbe presentare un'offerta compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro al Chelsea. Ci sarebbe comunque la concorrenza di squadre con Lipsia e Aston Villa. Entrambi i club vorebbero offrire un trasferimento gratuito. Inoltre il Bayern Monaco non avrebbe ancora detto la sua ultima parola anche se la sua offerta di prestito con opzione di acquisto obbligatoria sarebbe stata rifiutata.