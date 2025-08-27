Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Moretto e Romano: “Primi contatti per Nkunku”. Le ultime

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Moretto e Romano: “Primi contatti per Nkunku”. Le ultime

Calciomercato Milan, spunta Nkunku! Contatti tra le parti
Matteo Moretto e Fabrizio Romano, esperti di calciomercato, parlano di Milan: primi contatti per Nkunku del Chelsea. Ecco le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Matteo Moretto e Fabrizio Romano, esperti di calciomercato, parlano di Milan: primi contatti per Nkunku del Chelsea. Ecco le ultime novità. Il punto di Romano.

"Il Milan contatta Christopher Nkunku per valutare un'offerta tra le opzioni offensive. Il Milan è in trattative attive per nuovi acquisti in attacco e nelle ultime ore si è parlato anche di Nkunku. Il giocatore è disposto a lasciare il Chelsea negli ultimi giorni".

LEGGI ANCHE

Il punto di Moretto.

"Il Milan pensa a Christopher Nkunku del Chelsea. Primi contatti tra le parti per capire la fattibilità dell’operazione. È una delle opzioni che si aggiunge alla lista per questo finale di mercato. Il calciatore è pronto a lasciare il club inglese".

Calciomercato Milan, spunta Nkunku! 

—  

Potrebbe essere il sostituto di Okafor e Chuwkueze o la prima punta? Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ne parla così.

"Christopher Nkunku è una opzione per il Milan, tornato a cercare una punta dopo il congelamento dell’operazione Harder. Nkunku può lasciare il Chelsea in questi ultimi giorni di mercato".

LEGGI ANCHE: Milan, Rabiot è il pezzo mancante del puzzle. Ecco perché Allegri lo vuole>>>

Vedremo quali saranno le scelte finali del Milan per il suo attacco.

Leggi anche
Milan, Vlahovic, Rabiot e non solo: le ultime novità di mercato
Calciomercato Milan, dalla Francia: “Fiducia per Vlahovic. Si può accelerare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA