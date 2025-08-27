Il punto di Moretto.
"Il Milan pensa a Christopher Nkunku del Chelsea. Primi contatti tra le parti per capire la fattibilità dell’operazione. È una delle opzioni che si aggiunge alla lista per questo finale di mercato. Il calciatore è pronto a lasciare il club inglese".
Calciomercato Milan, spunta Nkunku!—
Potrebbe essere il sostituto di Okafor e Chuwkueze o la prima punta? Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ne parla così.
"Christopher Nkunku è una opzione per il Milan, tornato a cercare una punta dopo il congelamento dell’operazione Harder. Nkunku può lasciare il Chelsea in questi ultimi giorni di mercato".
Vedremo quali saranno le scelte finali del Milan per il suo attacco.
