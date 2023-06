Calciomercato Milan – Chuwkueze costa molto: ecco le alternative

Come riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Villarreal avrebbe chiesto molto al Milan per Chukwueze

Come riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Milan sarebbe alla ricerca di un esterno destro che possa prendere il posto da titolare, e hanno già bussato alla porta del Villareal per Chukwueze. La richiesta sarebbe altissima: circa 40 milioni di euro. Nelle ultime ore, inoltre, il neo direttore sportivo avrebbe chiesto informazioni per altri tre giocatori. Nel taccuino, infatti, ci sarebbero finiti Reiss Nelson dell’Arsenal, Ismaila Sarr del Watford e Jeremy Doku, in forza al Rennes. Vedremo se il Milan riuscirà a rinforzare l'esterno destro in questa sessione di calciomercato. LEGGI ANCHE: Milan, una trequarti in bilico tra… De Ketelaere e Guler