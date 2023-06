Milan, una trequarti in bilico tra… De Ketelaere e Guler

Tra CDK e Guler

Che la stagione del trequartista belga non sia stata buona lo dimostrano le statistiche che recitano ben zero gol fatti. Ci potremmo fermare qui? No, dato che anche le prestazioni dell'ex Brugge non hanno mai convinto appieno. Bocciarlo dopo una sola annata sarebbe crudele, promuoverlo per una seconda e scommettere ancora su di lui un rischio che, in questo momento storico, il Milan non può permettersi. Cosa fare allora? Ci penserà la nuova dirigenza rossonera, nel frattempo noi andiamo ad approfondire la differente valenza tattica che potrebbe avere Guler rispetto al tanto criticato De Ketelaere.