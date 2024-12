Pagelle Milan-Stella Rossa 2-1: Rafa Leao e Abraham salvano Fonseca

PAGELLE MILAN-STELLA ROSSA - Non si può certo dire sia la miglior prestazione del Milan di questa stagione. Forse neanche delle ultime dieci. Probabilmente nemmeno se consideriamo solo quelle più negative della sua storia. I primi 40 minuti sono di un soporifero da far invidia ai produttori di sonniferi. A svegliare un po' i tifosi ci ha pensato la traversa degli ospiti. Per il Milan l'unico pericolo lo crea Rafa Leao in contropiede, ma il tacco del portiere evita il vantaggio. Poi si fanno male Ruben e Morata: Abraham sfiora subito il gol. Lo realizza poi Rafa Leao, in bella copia della brutta tentata prima: salta il portiere con un bell'aggancio e la mette di sinistro all'incrocio. Un gol che evita i fischi a fine primo tempo. La ripresa, se possibile, è anche peggio della prima frazione. I rossoneri escono dal campo e la Crvena Zvezda pareggia meritatamente, dopo una serie di occasioni. Solo all'ultimo Abraham riesce a riportare avanti il Milan: vittoria pesantissima, ma bruttissima.