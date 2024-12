Nella giornata di domenica 15 dicembre , alle ore 20:45 , allo stadio 'San Siro' di Milano si giocherà il match tra il Milan di Paulo Fonseca e il Genoa di Patrick Vieira , valido per la 16^ giornata della Serie A 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. Dopo il 2-1 contro l' Atalanta in campionato e il 2-1 contro la Stella Rossa , i rossoneri vogliono riprendere la marcia in campionato.

Il tecnico Paulo Fonseca potrebbe fare qualche cambio, come riferito da 'gazzetta.it'. In porta ci sarà come sempre Mike Maignan, mentre in difesa, sulle fasce, Emerson Royal prenderà il posto di Davide Calabria a destra mentre giocherà Filippo Terracciano a sinistra. I centrali invece dovrebbero essere Matteo Gabbia e Malick Thiaw. A centrocampo il tandem Youssouf Fofana-Tijjani Reijnders mentre sulla trequarti spazio a Rafael Leao con Yunus Musah e Samuel Chukwueze. In attacco, da unica punta, ci sarà Tammy Abraham. Out per infortunio Christian Pulisic.