Milan, contatti Cardinale-Carlyle: piovono conferme. E spuntano le cifre …

Nella giornata di oggi, venerdì 13 dicembre, è giunta un'importantissima notizia relativa alla possibilità che Gerry Cardinale , proprietario del Milan , accettasse l'aiuto di Carlyle . A rivelarla è stato il quotidiano 'la Repubblica', nell'edizione in edicola questa mattina. Si tratterebbe, in caso di conferma, di una mano non indifferente per risanare il prestito ad Elliott .

Alla notizia di stamane ha fatto seguito un'importante conferma questo pomeriggio. A fornirla è stato il quotidiano 'La Verità', in un articolo scritto da Tobia De Stefano. Il giornalista ha infatti spiegato come nel 2025 possa succedere di tutto. Gerry Cardinale sarebbe infatti in contatto con Carlyle per rientrare nel prestito di 550 milioni dovuti ad Elliott. Nel frattempo sarebbero anche in azione gli head hunter in questi giorni a caccia di nuovi manager. Ecco, di seguito, il post.