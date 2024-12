"Lo stesso vale per la partita di Milano. Stava giocando bene, ha avuto buone occasioni e poi è finita con un gol al 90' dove poteva anche esserci un fallo. Il risultato è deludente ma le prestazioni no. A tanti basta che la Stella Rossa giochi bene. Certo sarebbe bello passare alla fase successiva ma, ripeto, non puoi lamentarti quando perdi contro squadre come Benfica, Inter, Monaco o Milan. Fa male solo quando viene deciso dall'errore dell'arbitro, quindi i tifosi sono arrabbiati. E il nostro allenatore era molto arrabbiato per questo dopo la partita".

Paulo Fonseca si è lamentato dell'arbitro dopo Atalanta-Milan, tanto da rischiare la squalifica. Pensi che l'arbitro abbia influenzato la partita di Champions League?

"Sì, l'arbitro non era al massimo livello. Penso che potesse concedere un fallo alla Stella Rossa prima dell'ultimo gol. Anche in gara potrebbe essere più severo in alcuni frangenti con i giocatori del Milan. L'allenatore Milojevic era molto arrabbiato per questo dopo la partita".

"Milojevic non ha commesso errori, ma c'è un rimpianto" — La Stella Rossa non è ancora ufficialmente fuori dalla Champions League, ma non ha grandi speranze. Ci sono rimpianti? Pensi che meritasse la qualificazione?

"La Stella Rossa ha qualche occasione ma è molto bassa. Per quanto riguarda le performance finora, sì, i fan sono delusi. L'unico brutto match è stato contro Monaco. Anche contro l'Inter non ha giocato così male come dice il risultato di 0-4. Ma non importa, devono vincere in entrambe le ultime partite. Tutti se lo aspettano".

Secondo te Vladan Milojevic ha commesso degli errori? Credo, ad esempio, che Ivanic potesse essere inserito prima

"Difficile dirlo perché la squadra ha giocato una buona partita. Nell'11 titolare era atteso Ivanic, quindi probabilmente voleva sorprendere l'avversario. E anche per recuperare energie inserendo Ivanic e Radonjic nel secondo tempo. Non mi sono piaciute alcune decisioni di Milojevic per la partita contro il Monaco ma di questa non posso dire niente di negativo. Inoltre, il grosso problema per la squadra nelle prime 3 partite sono stati gli errori personali. Negli ultimi due erano ridotti al minimo, se ce n'erano. Ivanic è secondo me il miglior giocatore della Stella Rossa in questa stagione, quindi è stato strano vederlo in panchina. Ma come ho detto, la squadra ha giocato bene nel secondo tempo e se Mimovic avesse passato la palla prima, probabilmente il Milan non avrebbe segnato. O se la traversa non avesse fermato Maksimovic".

Milan-Stella Rossa, Terzic: "Leao e Theo Hernandez peggio di quanto pensassi" — Chi ti ha impressionato di più del Milan?

"Questa è una domanda molto difficile. Non posso dire che qualcuno mi abbia impressionato perché qui in Serbia seguiamo molto la Serie A quindi sapevo che il Milan aveva problemi in questa stagione. Ad essere onesti, penso che questa squadra non sia al livello che merita un club con una storia come il Milan. Posso dire che sono rimasto più colpito dal modo in cui alcuni giocatori hanno giocato peggio di quanto pensassi. Theo per esempio, anche Leao. Hanno la massima qualità ma la loro forma è bassa. Anche Maignan in alcuni momenti ha commesso grossi errori. Ma non per essere solo negativo, forse Gabbia merita commenti positivi".

Pavlovic non è nemmeno entrato in campo. Perché pensi che stia lottando? Pensi che forse non sia adatto al Milan?

"Pavlovic è un buon giocatore ma ha bisogno di più esperienza. Passa spesso da grandi giocate a grandi errori nella stessa partita. Quando riuscirà a controllarlo, credo che diventerà un giocatore regolare della prima squadra. Penso che possa giocare per il Milan".

"Jovic non ha la mentalità vincente" — Jovic è addirittura fuori dalla lista UEFA e non trova mai spazio in campionato. Come spieghi tutto questo? Potrebbe essere anche un problema di lingua? So che ovunque andasse faceva sempre fatica ad inserirsi nel gruppo a causa delle difficoltà con la lingua

"Se il problema è la lingua, la colpa è del giocatore. Jovic è in Italia da abbastanza tempo per parlare italiano di base, se non fluente. Ma sembra che abbia problemi con la routine di allenamento. O per essere più chiari, non ama allenarsi, non ha mentalità vincente. Ha avuto occasioni più che sufficienti sia al Real che al Milan ma non le ha sfruttate... Non mi sorprenderebbe vederlo tornare alla Stella Rossa ma non sono sicuro che sia la soluzione migliore per il club".