"Quello che ho visto in questi novanta sinceramente non lo ricordo in sessanta anni. Dal cooling break (con Leao e Theo in disparte lontano da Fonseca e squadra), una cosa mai successo. Il caos rigori di Firenze, poi l'episodio di Bergamo con la sfogo di Fonseca contro La Penna. Con la Stella Rossa abbiamo visto i gialli di Tomori e Theo Hernandez, poi l'esplosione di Fonseca. In novanta giorni cose mai viste".