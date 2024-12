Milan, Camarda l’essenza del Milanismo: voglia e corsa. E Fonseca…

Milan, Camarda è stato uno delle poche note positive della deludente vittoria dei rossoneri in Champions League. L'attaccante rossonero è entrato in campo per pochi minuti, ma gli è bastata una palla per essere decisivo. Cross di Chukwueze, movimento da punta vera girata in porta. Miracolo del portiere avversario e gol in ribattuta di Tammy Abraham. Un guizzo, una giocata decisiva che avvicina il Milan alla top 8 della maxi classifica in Champions League. Un atteggiamento che non è passato inosservato a Paulo Fonseca, che ha parlato di Camarda e Abraham a Milan TV in questo modo.