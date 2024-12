Fonseca provoca: 'Gioco con il Milan Futuro!', con chi? I numeri finora...

"Gioco con il Milan Futuro!". Fonseca: solo una provocazione? A chi si riferisce?

Partiamo dai numeri e dalla presenze che hanno avuto in questa stagione i giocatori del Milan Primavera o del Milan Futuro in prima squadra. Ed è un conto molto facile da fare, visto che con Fonseca hanno giocato solamente Francesco Camarda, Davide Bartesaghi e Kevin Zeroli. Per l'attaccante sono tre presenze in Champions League con 28 minuti totali e tre presenze in Serie A con 75 minuti totali. Passiamo poi al difensore, una presenza in Serie A per 5 minuti totali e una presenza in Coppa Italia per 25 minuti totali. Il centrocampista, infine, ha giocato una volta in Serie A in questa stagione per un totale di 11 minuti. In totale quindi si parla di 9 presenze e 144 minuti, di cui la maggior parte del solo Camarda (dati transfermarkt). Gli altri talenti delle giovanili del Milan non sono neanche stati presi in considerazione da Paulo Fonseca in questa prima parte di stagione.