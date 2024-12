Milan-Stella Rossa, le parole di Paulo Fonseca a 'Sky Sport'

Sulla prestazione: "Io sono una persona che non si soddisfa solo con il risultato. Se mi chiedi se sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto non posso dirti che sono soddisfatto. La cosa più importante è che abbiamo visto e che siamo in una buona posizione. Io sono così. Sono stanco di lottare per queste cose. Prima devo parlare con la squadra, voglio analizzare. Non è una questione di tattica o di tecnica. Arriviamo qui in questa partita decisiva per noi e avere la sensazione di non fare di tutto per vincere la partita è la peggiore sensazione. È una montagna russa. Oggi stiamo bene, domani no. È una cosa impressionante".