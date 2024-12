Brividi nell'area di rigore del Milan al 52' con la palla che non viene rinviata e balla vicino alla porta di Maignan. Stella Rossa scesa in campo con un piglio decisamente migliore rispetto al Diavolo. 54' cross perfetto di Calabria per Abraham che riesce nell'impresa di non segnare a un metro dalla porta. Milan che si è scossa dopo dieci minuti di sonno totale, ora cerca di mantenere il possesso del pallone a proprio favore. 58', Musah cade in area e Milan che chiede il rigore per un pestone. Gil Manzano non fischia. Il VAR non cambia la decisione sul campo.