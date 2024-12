Milan-Stella Rossa 1-0 (45′), magia di Leao! Sagra dell’infortunio

Milan-Stella Rossa 1-0, il racconto del primo tempo

Inizia il primo tempo di Milan-Stella Rossa! Primi minuti con i rossoneri che cercano di fare possesso palla, ma con passaggi non molto precisi in avanti. Loftus-Cheek gioca quasi da mezzala in questo avvio, con Leao molto alto vicino a Morata. Gara chiusa in questo avvio, zero occasioni create da entrambe le squadre. 7' ci prova il Milan: palla per Musah, al centro per Calabria che la spara in curva da buona posizione. 9', Leao trova spazio e verticalizza per Reijnders. Driblling e tiro forte, ma centrale. Facile per il portiere della Stella Rossa.