Udinese-Milan, il bilancio sorride ai rossoneri: i precedenti

Il Milan dovrà fare attenzione a non sottovalutare l’Udinese, che, seppur in difficoltà, ha sempre saputo rendersi pericolosa in casa, come dimostrano anche alcuni passaggi di stagione in cui ha fermato squadre di vertice. La partita si preannuncia quindi un test importante, non solo per i tre punti, ma anche per l’atteggiamento che il Milan saprà mettere in campo.