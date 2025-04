Calciomercato Milan, Gasperini colpo a sorpresa? Due motivi spingono....

Calciomercato Milan, i rossoneri stanno viaggiando verso altri cambiamenti molto importanti. In panchina dovrebbe sedersi un nuovo allenatore, anche se Sergio Conceicao dovesse riuscire a vincere la Coppa Italia qualificandosi così in Europa League. Anche a livello dirigenziale si attende un nuovo arrivo. I rossoneri, infatti, sono alla ricerca di un nuovo direttore sportivo da inserire nell'attuale dirigenza. Dopodiché sarà il tempo del nuovo allenatore e delle possibili mosse estive. Il Milan, infatti, potrebbe cambiare in ogni reparto. Da capire poi il futuro di Maignan e Theo Hernandez, entrambi in scadenza nel 2026. Ecco le ultime indiscrezioni sul futuro del Milan. PROSSIMA SCHEDA