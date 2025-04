Milan, Manna mago con i giovani. E quel feeling con Conte...

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', Tony D’Amico sarebbe destinato a restare all’Atalanta perché Pagliuca e la famiglia Percassi non vorrebbero perderlo. Per questo, il Milan dovrebbe guardarsi intorno e cercare una nuova opzione per il ruolo di direttore sportivo del futuro. Si sono fatte tante voci sulla possibile figura da inserire nell'organigramma rossonero a partire dalla prossima stagione. Secondo la rosea in edicola, i candidati sarebbero tre. Il quotidiano parla dei colpi fatti da ognuno di loro. Ecco perché Giovanni Manna è un possibile candidato per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan.

Milan, Manna con Conte? Tra gestione dei giovani e colpi importanti a Napoli

Manna si è fatto notare grazie al suo lavoro alla Juventus dove ha lavorato per il settore giovanile e poi per la Under 23 gestendo e valorizzando Yildiz, De Winter, Soulé, Miretti, Barrenechea, Nicolussi Caviglia e Iling-Junior. De Laurentiis lo ha scelto per un nuovo ciclo con il Napoli e Manna ha chiuso in un estate i colpi McTominay e Neres. Entrambi fondamentali per Antonio Conte nella corsa Scudetto. Se il Milan lo dovesse prendere come direttore sportivo, possibile che in panchina arrivi proprio Conte, così scrive la rosea. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Gasperini colpo a sorpresa? Due motivi spingono...>>>