DS Milan, la rivelazione: “Manna ha rifiutato un’offerta dei rossoneri”

Uno dei nomi accostati al Milan per il ruolo di DS in vista della prossima stagione è Giovanni Manna . L'attuale dirigente del Napoli era uno dei nomi portati avanti da Giorgio Furlani , ma il fatto che sia già tesserato per un altro club, non rende semplice il suo eventuale innesto. Intanto il collega Antonio Corbo , nel suo editoriale su 'la Repubblica' questa mattina, ha spiegato come il DS dei partenopei abbia rifiutato un'offerta del Diavolo.

DS Milan, offerta a Manna per la prossima stagione: lui ha risposto così

"Lascia che Conte si concentri sullo scudetto. Solo alla fine De Laurentiis gli presenterà un ventaglio di ipotesi. Se ne occupa Giovanni Manna con analisi, sondaggi e contatti. Non fosse così impegnato sul mercato con De Laurentiis e Chiavelli non avrebbe rifiutato l'offerta del Milan. Con un Napoli così lanciato nel futuro, difficile che l'allenatore valuti altri progetti. Quello del Napoli prevede investimenti su tre fronti. Stadio, vivaio, mercato. Congrui quelli per la squadra. Da potenziare per vincere in campionato e far cassa in Champions. Gli obiettivi sono chiari. Un club di valore economico superiore sul piano immobiliare e incassi maggiori. Il Napoli sa che ora in Francia, presto in Italia, diventano più avare le televisioni".