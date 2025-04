Dopo il rinnovo di Tijjani Reijnders , anche Mike Maignan avrebbe raggiunto da tempo l'accordo con il Milan per proseguire il rapporto insieme. Il portiere rossonero, al termine della sfida contro la Fiorentina , è stato piuttosto criptico ai microfoni di 'Sky': "Io mi trovo bene al Milan, do tutto per la maglia ogni giorno. Non voglio parlare di contratto, voglio parlare di calcio. Il Milan merita di più e la mia posizione contrattuale non è la cosa più importante in questo momento". Parole che potrebbero mettere in dubbio il futuro al Diavolo. Eppure, l'intesa fino al 2029 , con tanto di adeguamento a 5 milioni di euro , c'è da diverso tempo.

Milan, il rinnovo di Maignan arriva o no: c'è l'accordo da tempo, ma ...

Nonostante ciò la firma non è ancora arrivata. I colleghi di 'calciomercato.com' hanno fatto il punto della situazione in merito. Secondo quanto riferito i rossoneri e Mike Maignan avrebbero deciso di prendersi una pausa di riflessione per valutare tutti gli aspetti. Nonostante manchino solo alcuni dettagli, non è detto a questo punto che la firma arrivi. In tal caso il Diavolo potrebbe considerare la cessione e, come già detto in precedenza, avrebbe individuato in Lucas Chevalier il sostituto ideale.