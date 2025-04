Milan-Fiorentina, Maignan è super! Votato come migliore in campo

(fonte: acmilan.com) - In una serata di emozioni a San Siro, il Milan ha pareggiato 2-2 con la Fiorentina e Mike Maignan si è distinto come il migliore in campo. Il portiere rossonero ha giocato un ruolo cruciale nel mantenere la squadra in gara, con grandissime parate che hanno impedito all'avversario di aumentare il passivo. La sua prestazione è stata fondamentale per raccogliere almeno il pari, dimostrando ancora una volta l'importanza all'interno del gruppo.