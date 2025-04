DS Milan, Manna il profilo più gradito: lui ha fatto sapere che ...

Giovanni Manna sembra essere uno dei profili più graditi in casa Milan per il ruolo di DS: ecco ala risposta del dirigente del Napoli

Giovanni Manna, DS del Napoli, sarebbe uno dei nomi in lista per ricoprire questo incarico nel Milan nel corso della prossima stagione. Negli ultimi giorni, infatti, i rossoneri si sarebbero sensibilmente allontanati da Fabio Paratici (qui la nostra posizione in merito). Se l'indiscrezione di questo mancato feeling fosse confermata, i rossoneri sarebbero costretti a virare con forza su un altro candidato. Tra i nomi già usciti in precedenza c'era anche quello del direttore sportivo partenopeo.