ESCLUSIVA, Paratici saltato? Forse no… Il casting del Milan è aperto!

Nelle ultime ore si è diffusa l’idea che Fabio Paratici sia ormai fuori dai giochi per il ruolo dirigenziale nel nuovo Milan. In realtà, la situazione è ben più sfumata – e meno definitiva – di quanto sembri. Secondo quanto appreso in esclusiva da PianetaMilan, Paratici aveva accettato tutte le condizioni del club rossonero, convinto di essere a un passo dalla firma. Ma da parte del Milan non è mai arrivata una decisione ufficiale, e ora la pista sembra essersi raffreddata. Nel frattempo, si sono intensificati i contatti con Igli Tare, ex Lazio, profilo già valutato nelle settimane precedenti. Cosa sta davvero succedendo? Perché il Milan ha frenato proprio ora? E che ruolo può avere Tare in questo scenario? Lo raccontiamo in dettaglio nel video qui sotto, con tutti i retroscena, le mosse dietro le quinte e le prossime possibili evoluzioni. Guarda il video, lascia un mi piace, iscriviti al canale YouTube di PianetaMilan, attiva la campanella per non perderti le prossime novità e commenta con la tua opinione. Condividilo con altri tifosi rossoneri: la partita per la nuova dirigenza è ancora tutta da giocare!