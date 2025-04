Milan, Furlani a Miami: direttore sportivo in standby. Il punto

Milan, direttore sportivo: tutto rimandato. Furlani a Miami per...

Come scrive il quotidiano, Furlani avrebbe rimandato il discorso direttore sportivo a quando rientrerà in Italia, quindi presumibilmente fino alla prossima settimana non ci saranno novità. Tony D'Amico sarebbe il profilo preferito da Furlani, ma è contrattualmente legato all'Atalanta e bisognerà attendere fine stagione per capire se resterà a Bergamo o chiederà di essere liberato dai Percassi; mentre Igli Tare non sarebbe più stato contattato dai dirigenti rossoneri e sarebbe ancora in attesa. L'ex Lazio è al momento libero, fattore che dunque potrebbe porlo in pole-position, ma non ci sarebbe una vera griglia.