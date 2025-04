Calciomercato Milan, triplo colpo dal Real Madrid? La clamorosa possibilità

Calciomercato Milan, sono tantissime le voci sul futuro dei rossoneri. Le prossime mosse dovrebbero riguardare il nuovo direttore sportivo e poi a catena il nuovo allenatore. Fatte queste due scelte, il Diavolo si dovrà concentrare su rinnovi, cessioni e acquisti. Il campo dirà se e quale competizione europea giocherà il Milan nella prossima stagione. Un cambio che potrebbe influire molto sulle scelte future di mercato. Il Milan ha la possibilità di chiudere la stagione vincendo la Coppa Italia garantendosi l'accesso all'Europa League. Non semplice, ma possibili. Vediamo quali sono i rumors di calciomercato sul Milan con tantissimi dubbi per quanto riguarda il prossimo futuro e non solo. PROSSIMA SCHEDA