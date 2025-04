Milan, Pellegatti: 'Allegri e Ambrosini, Milanismo e pragmatismo. Paratici...'

"Con Allegri e Ambrosini, Milanismo e pragmatismo". Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato del futuro del Milan tra ds e allenatore. Il suo parere durante 'Elastici', podcast di 'Cronache di Spogliatoio': "Su Allegri non rompete le scatole che non gioca a calcio. 65 gol realizzati e 24 subiti quando il Mlan vinse in campionato. Se gioca con i giocatori dalla Serie C alla Juventus è chiaro che deve arrangiarsi, quando hai Robinho, Ibrahimovic e altri...".