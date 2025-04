In conclusione, Carlo Pellegatti ha offerto la sua visione sulla situazione di Paratici al Milan, sottolineando che, nonostante le limitazioni indicate da Gravina, non ci sarebbero ostacoli legali per procedere con un eventuale contratto. Tuttavia, resta un mistero ciò che è accaduto nelle ore precedenti l’eventuale firma, con i contratti già pronti ma senza una definizione finale.