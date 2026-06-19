Il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Ruben Amorim come nuovo allenatore rossonero. Un triennale (con opzione per un quarto anno) a circa 4 milioni di euro a stagione, segnale che il Diavolo punta forte sul progetto insieme al portoghese. L'ex Manchester United non è ancora sbarcato a Milano: secondo La Gazzetta dello Sport dovrebbe arrivare tra fine giugno e inizio luglio. Amorim sta già pensando al suo Milan e porta avanti discorsi di mercato con Massimo Calvelli, Jovan Kirovski, Donato Lomonte e Bobby Gardiner.

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I due giocatori imprescindibili per il portoghese e le richieste di mercato

Sono due i giocatori imprescindibili per il portoghese:. L'attaccante è considerato incedibile danonostante ci sia una ricca offerta del club di New York.

Ecco anche le richieste di Amorim dal mercato:

due difensori,

un esterno sinistro a tutta fascia,

un trequartista/ala,

e un centravanti.

La rivoluzione in difesa con il 3-4-3 o 3-4-2-1 di Amorim

Il ruolo chiave di Pulisic e l'investimento sulla prima punta

Amorim dovrebbe giocare o con il Milano con il: Pavlović ha già dimostrato condi essere perfetto come braccetto della difesa a tre e quindi è normale che sia ritenuto imprescindibile dal portoghese per iniziare il suo progetto., invece, potrebbero essere sostituiti: l'italiano potrebbe diventare la prima alternativa dalla panchina, mentre l'inglese potrebbe anche essere ceduto per fare cassa. Amorim ha bisogno di un centrale di difesa che sia in grado di impostare dal basso, un profilo che in questo momento manca ai rossoneri. A sinistra non è da escludere che il portoghese veda inun possibile braccetto della difesa e potrebbe arrivare anche da lì la richiesta di un altro esterno che possa giocare a tutta fascia.Pulisic, invece, è perfetto per il modulo e il gioco dell'ex Manchester United: potrebbe tornare a giocare sulla fascia, magari anche a sinistra. Lo statunitense ha tutte le caratteristiche e le qualità per avere un grande impatto con Amorim, anche in fase di non possesso dove dovrebbe pressare la difesa avversaria. E in attacco il portoghese cerca unache sia anche veloce e che sappia attaccare lo spazio per aprire agli inserimenti dei suoi compagni: il Milan dovrà investire molto per trovare il profilo giusto per Amorim. Dopo gli errori delle sessioni passate, il Diavolo non può sbagliare la prima punta in questo