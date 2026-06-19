Milan, tutti i dubbi dei big: Luka Modric sempre più propenso verso una strada

Mercato Milan: tra lo stallo in dirigenza e il futuro delle stelle. Da Leão in uscita ai dubbi su Maignan, Rabiot e il richiamo del Real Madrid per Modric
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Il mercato del Milan deve per forza di cosa iniziare: i rossoneri si ritrovano dopo la metà di giugno senza avere ancora una certezza su chi ci sarà in dirigenza. Ci sono ancora ipotesi, ma il calciomercato potrebbe quantomeno iniziare sotto la gestione della coppia Bobby Gardiner-Jovan Kirovski, che dovrebbe seguire le indicazioni del nuovo allenatore rossonero Ruben Amorim. Il portoghese avrà delle richieste precise per migliorare la squadra e renderla a sua immagine e somiglianza, ma dovrà fare anche i conti con possibili addii importanti, oltre a quello di Rafael Leão che sembra ormai scontato.
I dubbi sulle stelle rossonere secondo La Gazzetta dello SportCome scrive La Gazzetta dello Sport, Mike Maignan e Adrien Rabiot senza Champions si stanno guardando un po’ attorno, mentre Luka Modric pare sempre più convinto ad accettare l’offerta di Florentino Perez, che gli propone di tornare al Real Madrid nelle vesti di collaboratore di José Mourinho. Ecco tutte le situazioni ad oggi.
Le situazioni in attacco: il futuro di Rafael Leão e la centralità di Pulisic
- Rafael Leão è pronto a lasciare il Milan, anche perché non sarebbe proprio l'esterno offensivo perfetto per Amorim, che pretende grande pressing e voglia dai suoi attaccanti. Il numero 10 rossonero non ha sempre dimostrato di essere pronto a sacrificarsi.
- Christian Pulisic potrebbe essere il faro dell'attacco di Amorim, ma c'è bisogno di blindarlo, magari con un rinnovo di contratto importante, visto che ci sono segnali dal mercato con i possibili interessamenti della Roma e della squadra di New York.
Il destino di Maignan, Rabiot e l'opzione Modric per il Real MadridMike Maignan ha firmato un lungo e ricco rinnovo di contratto con il Milan e quindi sarà il club a decidere cosa fare con lui. Se il francese dovesse spingere per una partenza, il Milan avrà tutto il diritto di chiedere una cifra importante per la sua cessione.
Discorso simile per quanto riguarda Rabiot, visto che anche il francese ha un contratto importante con i rossoneri. Anche qui possibile dubbio tattico: come potrebbe giocare nei due mediani davanti alla difesa con Amorim? Il destino di Modric resta nelle mani dello stesso giocatore che ha un'opzione per restare al Milan per un'altra stagione.
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