Milan, Pellegatti: 'Con Maignan rischi. Mi sembra un'offesa che...'

Milan, Pellegatti rivela: "Maignan? Potrebbe andare via a zero". Ecco perché

Pellegatti continua e rivela: "Il giocatore aveva già subodorato che il Milan non volesse firmare e voleva scendere, secondo me è un'offesa a Maignan guardare le sue prestazione domenica dopo domenica. Maignan pretende e vuole cinque milioni e io sono con lui. Da quello che mi hanno detto dalla Francia lui non firmerebbe e potrebbe andare via a zero. Mi sembra un'offesa per uno dei fuoriclasse del Milan, un errore". Vedremo se il Milan riuscirà a firmare Maignan.