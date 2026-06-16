Rafael Leao vuole lasciare il Milan, ma ora che sulla panchina rossonera è arrivato Ruben Amorim? Il piano del tecnico portoghese
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L'imminente arrivo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan potrebbe cambiare il futuro di Rafael Leao. Il tecnico portoghese ha appena firmato un contratto biennale a 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus e sta già studiando le caratteristiche dei giocatori presenti in rosa per avere le idee chiare in vista del mercato. Oltre alla volontà dell'allenatore, saranno decisive le scelte del nuovo probabile Head of Football rossonero Markus Krösche e del possibile futuro direttore sportivo Timmo Hardung.
I numeri di Leao al MilanNegli otto anni con la maglia del Milan, Leao ha segnato 80 gol e servito 65 assist in 291 presenze, diventando il 15° marcatore nella storia del club, oltre che il 6° assistman all-time. A livello realizzativo, la stagione appena terminata è stata la peggiore dalla 2020-2021. Il portoghese, infatti, ha chiuso a quota 10 reti e 3 assist in 31 presenze, per un totale di 13 contributi gol complessivi: nelle ultime sei annate il giocatore non aveva mai fatto meno di 25 nella somma tra gol e assist.
Milan, Amorim può cambiare il futuro di Leao?Nelle recenti interviste rilasciate all'emittente lusitana 'Sport TV', Leao ha manifestato la propria volontà di lasciare il Milan per intraprendere una nuova esperienza all'estero. Le opzioni preferite dall'attaccante portoghese classe 1999 sarebbero Liga e Premier League, ma al momento non risultano offerte ufficiali né dalla Spagna e né dall'Inghilterra.
In questo senso, la presenza di un connazionale in panchina - peraltro uscito dallo Sporting proprio come il giocatore - potrebbe incidere sulla scelta finale di Leao. Come riportato da 'Tuttosport', il tecnico avrebbe intenzione di parlare con il numero 10 rossonero per valutare i margini di permanenza e l'eventuale collocazione tattica.
La collocazione tattica di Leao nel Milan di AmorimLe squadre di Amorim giocano con un 3-4-2-1 che può trasformarsi in un 3-4-3 in base alle caratteristiche dei giocatori. Se Leao dovesse restare al Milan, il modulo potrebbe essere più simile a un 3-4-3. Il portoghese, infatti, potrebbe garantire maggiore ampiezza rispetto a Nkunku, ma anche una qualità minore nei così detti "mezzi spazi", ovvero l'area tra il centrocampo e la difesa avversaria che le squadre del nuovo tecnico rossonero sfruttano per creare superiorità numerica e alzare il livello di pericolosità. L'alternativa potrebbe essere un'altra stagione da centravanti, anche se il giocatore ha dichiarato di non gradire particolarmente il ruolo da prima punta.
La richiesta del Milan per LeaoNonostante l'imminente approdo di Amorim sulla panchina del Milan, lo scenario più probabile resta un addio a fine stagione. Leao vorrebbe giocare la Champions League il prossimo anno ed è alla ricerca di un club che possa esaudire il suo desiderio. La richiesta del club rossonero parte da una base di 50 milioni di euro, ma la cifra potrebbe alzarsi ulteriormente qualora il portoghese dovesse mettersi in mostra ai Mondiali con la propria Nazionale. Il contratto del giocatore è valido fino a giugno 2028 e dalle parti di Via Aldo Rossi non c'è alcuna intenzione di vendere a prezzo di saldo uno dei calciatori più preziosi del proprio organico.
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