L'imminente arrivo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan potrebbe cambiare il futuro di Rafael Leao. Il tecnico portoghese ha appena firmato un contratto biennale a 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus e sta già studiando le caratteristiche dei giocatori presenti in rosa per avere le idee chiare in vista del mercato. Oltre alla volontà dell'allenatore, saranno decisive le scelte del nuovo probabile Head of Football rossonero Markus Krösche e del possibile futuro direttore sportivo Timmo Hardung.

I numeri di Leao al Milan

Milan, Amorim può cambiare il futuro di Leao?

Negli otto anni con la maglia delha segnatoe servitoindiventando il 15° marcatore nella storia del club, oltre che il 6° assistman all-time. A livello realizzativo, la stagione appena terminata è stata la peggiore dalla 2020-2021. Il portoghese, infatti, ha chiuso a quotaper un totale di 13 contributi gol complessivi: nelle ultime sei annate il giocatore non aveva mai fatto meno di 25 nella somma tra gol e assist.Nelle recenti interviste rilasciate all'emittente lusitana 'Sport TV',ha manifestato la propria volontà di lasciare ilper intraprendere una nuova esperienza all'estero. Le opzioni preferite dall'attaccante portoghese classe 1999 sarebbero, ma al momento non risultano offerte ufficiali né dalla Spagna e né dall'Inghilterra.

In questo senso, la presenza di un connazionale in panchina - peraltro uscito dallo Sporting proprio come il giocatore - potrebbe incidere sulla scelta finale di Leao. Come riportato da 'Tuttosport', il tecnico avrebbe intenzione di parlare con il numero 10 rossonero per valutare i margini di permanenza e l'eventuale collocazione tattica.

La collocazione tattica di Leao nel Milan di Amorim

La richiesta del Milan per Leao

Le squadre digiocano con unche può trasformarsi in unin base alle caratteristiche dei giocatori. Sedovesse restare al, il modulo potrebbe essere più simile a un 3-4-3. Il portoghese, infatti, potrebbe garantire maggiorerispetto a Nkunku, ma anche una qualità minore nei così detti "mezzi spazi", ovvero l'area tra il centrocampo e la difesa avversaria che le squadre del nuovo tecnico rossonero sfruttano per creare superiorità numerica e alzare il livello di pericolosità. L'alternativa potrebbe essere, anche se il giocatore ha dichiarato di non gradire particolarmente il ruolo da prima punta.Nonostante l'imminente approdo disulla panchina dello scenario più probabile resta una fine stagione.vorrebbe giocare lail prossimo anno ed è alla ricerca di un club che possa esaudire il suo desiderio. La richiesta del club rossonero parte da una base dima la cifra potrebbe alzarsi ulteriormente qualora il portoghese dovesse mettersi in mostra aicon la propria Nazionale. Il contratto del giocatore è valido fino a giugno 2028 e dalle parti di Via Aldo Rossi non c'è alcuna intenzione di vendere a prezzo di saldo uno dei calciatori più preziosi del proprio organico.