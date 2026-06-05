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Milan, Leao sul futuro: “Ho bisogno di una nuova sfida. Liga o Premier? Ecco cosa preferisco”

Rafael Leao
La volontà di intraprendere una nuova avventura e il campionato in cui vorrebbe giocare: Rafael Leao conferma l'addio al Milan ai microfoni di 'Sport TV'
Redazione PM

Dopo aver annunciato la propria volontà di lasciare il Milan in estate, Rafael Leao ha rincarato la dose con un'altra intervista rilasciata ai microfoni dell'emittente portoghese 'Sport TV'. Il calciatore ha ribadito il proprio desiderio di intraprendere una nuova avventura all'estero, svelando anche i campionati in cui preferirebbe giocare. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Milan, Leao sul futuro

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"Sento il bisogno di affrontare una nuova sfida. Ho già vinto due trofei in Italia e ho trascorso diverso tempo in questo Paese. La Serie A si sta evolvendo, ma ritengo che la Premier League o la Liga spagnola si adattino meglio al mio stile di gioco, valorizzando al massimo il mio talento. Sarei davvero felice se si presentasse un'opportunità nel campionato inglese. Quel palcoscenico mi permetterebbe di confrontarmi con calciatori di altissimo livello e aiuterebbe molto la mia crescita".

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Premier o Liga, chi offre di più per Leao?

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Uno dei club di Premier League maggiormente interessati a Leao è il Manchester United. I 'Red Devils' non hanno mai nascosto la propria stima per il portoghese, ma l'offerta al Milan non è ancora stata registrata. In spagna, invece, non sembrano esserci club particolarmente interessati al numero 10 rossonero. L'unica squadra della Liga che si era fatta avanti per il giocatore era stata il Barcellona, ma il recente acquisto di Anthony Gordon dal Newcastle potrebbe ridimensionare l'operazione.

La richiesta del Milan per Leao

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Il Milan è forte di un contratto fino al 2028 e non ha alcuna intenzione di vendere Leao a prezzo di saldo. La valutazione del club rossonero si aggira tra i 50 e i 60 milioni di euro, ma il rendimento del portoghese al Mondiale potrebbe alzare o abbassare la cifra. La volontà del calciatore di intraprendere una nuova esperienza potrebbe fare la differenza, ma per assicurarsi le prestazioni del numero 10 sarà necessaria un'offerta in linea con la richiesta del Milan.

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