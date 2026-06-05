Leão rompe totalmente con il Milan: “Giocato cinque mesi infortunato e fuori ruolo. Vorrei la Premier”
Premier o Liga, chi offre di più per Leao?—
Uno dei club di Premier League maggiormente interessati a Leao è il Manchester United. I 'Red Devils' non hanno mai nascosto la propria stima per il portoghese, ma l'offerta al Milan non è ancora stata registrata. In spagna, invece, non sembrano esserci club particolarmente interessati al numero 10 rossonero. L'unica squadra della Liga che si era fatta avanti per il giocatore era stata il Barcellona, ma il recente acquisto di Anthony Gordon dal Newcastle potrebbe ridimensionare l'operazione.
La richiesta del Milan per Leao—
Il Milan è forte di un contratto fino al 2028 e non ha alcuna intenzione di vendere Leao a prezzo di saldo. La valutazione del club rossonero si aggira tra i 50 e i 60 milioni di euro, ma il rendimento del portoghese al Mondiale potrebbe alzare o abbassare la cifra. La volontà del calciatore di intraprendere una nuova esperienza potrebbe fare la differenza, ma per assicurarsi le prestazioni del numero 10 sarà necessaria un'offerta in linea con la richiesta del Milan.
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