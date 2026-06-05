Premier o Liga, chi offre di più per Leao?

Uno dei club di Premier League maggiormente interessati a Leao è il Manchester United. I 'Red Devils' non hanno mai nascosto la propria stima per il portoghese, ma l'offerta al Milan non è ancora stata registrata. In spagna, invece, non sembrano esserci club particolarmente interessati al numero 10 rossonero. L'unica squadra della Liga che si era fatta avanti per il giocatore era stata il Barcellona, ma il recente acquisto di Anthony Gordon dal Newcastle potrebbe ridimensionare l'operazione.