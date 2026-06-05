Leão rompe totalmente con il Milan: “Giocato cinque mesi infortunato e fuori ruolo. Vorrei la Premier”
“Nella pre-season sentivo di poter fare la differenza”, ha spiegato Leão, “ma per il modo in cui la squadra ha lavorato nelle partite e in settimana, non penso di essere stato messo nelle condizioni giuste”.
Il fascino della Premier League e l'addio alla Serie A—
Le dichiarazioni del numero 10 rossonero non lasciano spazio a interpretazioni circa il suo futuro immediato. Leão considera conclusa la sua esperienza nel calcio italiano. Ha reputato il suo ciclo esaurito dopo sette anni in cui ha conquistato due trofei con la maglia del Milan.
Nelle sue parole emerge una precisa strategia di posizionamento sul mercato internazionale, con l'obiettivo di forzare la cessione verso campionati ritenuti più idonei al suo stile di gioco:
Una cessione inevitabile in estate—
Le parole del portoghese privano il Milan di qualsiasi margine di mediazione diplomatica. Con un giocatore che dichiara apertamente di aver "bisogno di una nuova sfida" e che boccia pubblicamente il lavoro della settimana e della partita, la dirigenza di Via Aldo Rossi si troverà costretta a gestire una cessione complessa nel corso della sessione estiva. Dove dovrà cercare di massimizzare il valore economico del cartellino di fronte alle pretendenti inglesi e spagnole.
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