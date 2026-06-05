È rottura totale tra Rafael Leão e il Milan. L'attaccante portoghese classe 1999 attacca lo staff rossonero a Sport TV e annuncia l'addio: "Voglio Premier o Liga". Ecco le dichiarazioni che fanno discutere i tifosi milanisti

Daniele Triolo Redattore 5 giugno 2026 (modifica il 5 giugno 2026 | 13:41)

La frattura tra Rafael Leão e il Milan è ormai insanabile e si trasforma in un vero e proprio terremoto mediatico e di calciomercato. Dopo aver manifestato nei giorni scorsi la volontà di lasciare il club rossonero, l'attaccante portoghese classe 1999 è tornato a parlare ai microfoni dell'emittente lusitana Sport TV, lanciando pesantissimi atti d'accusa verso la gestione tecnica e medica della sua ultima stagione in Serie A.

L'atto d'accusa: "Cinque mesi infortunato e fuori ruolo" — Leão ha analizzato con durezza le difficoltà incontrate nell'annata calcistica appena conclusa, culminata con la mancata qualificazione del Milan in Champions League. Il calciatore ha puntato il dito direttamente contro la gestione dello staff, rivelando dettagli che finora erano rimasti in parte riservati: