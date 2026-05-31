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Milan, è finita! L’annuncio shock di Leão scuote il mercato: “Ho dato tutto, voglio un altro campionato”

Rafael Leao, attaccante AC Milan, potrebbe andare via nel calciomercato estivo 2026
Calciomercato, Rafael Leão annuncia l'addio al Milan: "Voglio una nuova sfida". Ecco i dettagli su cifre, clausola rescissoria e i club in pole per l'estate. Scopri di più sul futuro dell'attaccante portoghese in questo articolo
Daniele Triolo Redattore 

Un legame durato sette stagioni, culminato con la conquista dello storico Scudetto nel 2022 e della Supercoppa Italiana nel 2025, sembra essere arrivato all'atto finale. L'avventura di Rafael Leão al Milan è ufficialmente ai titoli di coda. A confermarlo è stato lo stesso fuoriclasse portoghese ai microfoni dell'emittente lusitana Sport TV, sancendo una rottura diplomatica ma netta con l'ambiente rossonero.

Le parole del numero 10 lasciano pochissimo spazio alle interpretazioni e aprono ufficialmente una delle telenovele di mercato più calde dell'estate:

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“Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere e mi ha sostenuto nei momenti difficili. Sono felice di aver scritto il mio nome nella storia del club. Tutti hanno i loro sogni e i loro obiettivi; io desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. Se questo accadrà, sarò felice perché so di aver fatto il mio dovere in maglia rossonera”.

Con 291 presenze complessive, condite da 80 gol e 65 assist, Leão si congeda (virtualmente) da San Siro lasciando un'eredità pesante ma anche il rimpianto di un talento che ha viaggiato troppo spesso a fiammate.

I nodi dell'ultima stagione: l'equivoco tattico e il calvario fisico

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Per comprendere l'addio del portoghese è necessario analizzare l'ultima tormentata stagione in rossonero, che ne ha inevitabilmente condizionato rendimento e umore. Due sono stati i fattori scatenanti della crisi:

  • I problemi fisici: un iniziale infortunio al muscolo soleo del polpaccio sinistro ha rallentato la sua preparazione estiva. Successivamente, da dicembre in poi, una fastidiosa pubalgia ne ha limitato l'esplosività atletica, privandolo del suo strappo palla al piede.

  • L'equivoco tattico: l'allontanamento dalla sua "comfort zone" sull'out di sinistra per trasformarsi in una punta pura e centrale ha privato il Milan del suo uomo di maggiore inventiva, isolandolo dal gioco e costringendolo a compiti di protezione della sfera non idonei alle sue caratteristiche.

    • Nonostante le critiche e un'incostanza cronica, il bilancio finale recita comunque 10 reti e 3 assist in 31 apparizioni: numeri specchio di un fuoriclasse capace di pungere anche nelle annate peggiori.

    Calciomercato Milan, Leão: la clausola da 175 milioni e il valore reale

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    Il posizionamento del portoghese sul mercato apre un rebus economico di difficile risoluzione per via delle cifre contrattuali e della scadenza fissata al 30 giugno 2028. Il divario tra la clausola e la valutazione attuale rappresenta il primo grande ostacolo per la dirigenza di Via Aldo Rossi:

  • Clausola risolutoria: 175 milioni di euro (cifra giudicata fuori mercato dalle big europee nelle condizioni attuali).

  • Valutazione Transfermarkt: 50 milioni di euro.

    • Interpellato sulle sue preferenze tra Spagna, Inghilterra o le sirene dell'Arabia Saudita, il nativo di Almada ha preferito glissare, rimandando ogni decisione alla fine della rassegna iridata: “Adesso conta solo il Mondiale e aiutare la Nazionale. Poi valuterò le opzioni migliori per continuare a competere ai massimi livelli del calcio europeo”. Le sue parole, tuttavia, confermano la preferenza per una permanenza nel calcio che conta, raffreddando (per ora) le piste esotiche.

    Le possibili destinazioni e il vuoto di potere a Casa Milan

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    La grana Leão cade in un momento storico di totale rifondazione per il club. Il Milan si ritrova temporaneamente in un limbo societario in attesa che vengano ufficializzate le nuove cariche chiave: l'amministratore delegato, il direttore tecnico, il direttore sportivo e la nuova guida tecnica in panchina. Una transizione che probabilmente troverà una quadra definitiva solo durante o subito dopo i Mondiali.

    Nel frattempo, le pretendenti hanno già iniziato a muovere i primi passi. Tra i club maggiormente accostati al portoghese spiccano:

  • Manchester United: destinazione graditissima al giocatore, che non ha mai nascosto la sua ammirazione per i Red Devils, club in cui ha brillato il suo idolo d'infanzia Cristiano Ronaldo.

  • Turchia (Galatasaray e Fenerbahçe): pronte a fare follie d'ingaggio ma penalizzate dal minor appeal competitivo del campionato.

  • Al-Hilal (Arabia Saudita): l'unica compagine in grado di avvicinarsi sensibilmente alle richieste economiche del Milan, qualora si decidesse di monetizzare al massimo la cessione.

    • La nuova dirigenza rossonera si troverà subito sul tavolo una patata bollente: cedere al miglior offerente accettando un forte sconto sulla clausola o trattenere un separato in casa? La risposta ridisegnerà inevitabilmente il futuro tecnico del Milan.

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