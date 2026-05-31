Milan, è finita! L’annuncio shock di Leão scuote il mercato: “Ho dato tutto, voglio un altro campionato”
“Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere e mi ha sostenuto nei momenti difficili. Sono felice di aver scritto il mio nome nella storia del club. Tutti hanno i loro sogni e i loro obiettivi; io desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. Se questo accadrà, sarò felice perché so di aver fatto il mio dovere in maglia rossonera”.
Con 291 presenze complessive, condite da 80 gol e 65 assist, Leão si congeda (virtualmente) da San Siro lasciando un'eredità pesante ma anche il rimpianto di un talento che ha viaggiato troppo spesso a fiammate.
I nodi dell'ultima stagione: l'equivoco tattico e il calvario fisico—
Per comprendere l'addio del portoghese è necessario analizzare l'ultima tormentata stagione in rossonero, che ne ha inevitabilmente condizionato rendimento e umore. Due sono stati i fattori scatenanti della crisi:
Nonostante le critiche e un'incostanza cronica, il bilancio finale recita comunque 10 reti e 3 assist in 31 apparizioni: numeri specchio di un fuoriclasse capace di pungere anche nelle annate peggiori.
Calciomercato Milan, Leão: la clausola da 175 milioni e il valore reale—
Il posizionamento del portoghese sul mercato apre un rebus economico di difficile risoluzione per via delle cifre contrattuali e della scadenza fissata al 30 giugno 2028. Il divario tra la clausola e la valutazione attuale rappresenta il primo grande ostacolo per la dirigenza di Via Aldo Rossi:
Interpellato sulle sue preferenze tra Spagna, Inghilterra o le sirene dell'Arabia Saudita, il nativo di Almada ha preferito glissare, rimandando ogni decisione alla fine della rassegna iridata: “Adesso conta solo il Mondiale e aiutare la Nazionale. Poi valuterò le opzioni migliori per continuare a competere ai massimi livelli del calcio europeo”. Le sue parole, tuttavia, confermano la preferenza per una permanenza nel calcio che conta, raffreddando (per ora) le piste esotiche.
Le possibili destinazioni e il vuoto di potere a Casa Milan—
La grana Leão cade in un momento storico di totale rifondazione per il club. Il Milan si ritrova temporaneamente in un limbo societario in attesa che vengano ufficializzate le nuove cariche chiave: l'amministratore delegato, il direttore tecnico, il direttore sportivo e la nuova guida tecnica in panchina. Una transizione che probabilmente troverà una quadra definitiva solo durante o subito dopo i Mondiali.
Nel frattempo, le pretendenti hanno già iniziato a muovere i primi passi. Tra i club maggiormente accostati al portoghese spiccano:
La nuova dirigenza rossonera si troverà subito sul tavolo una patata bollente: cedere al miglior offerente accettando un forte sconto sulla clausola o trattenere un separato in casa? La risposta ridisegnerà inevitabilmente il futuro tecnico del Milan.
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