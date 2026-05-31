Con 291 presenze complessive, condite da 80 gol e 65 assist , Leão si congeda (virtualmente) da San Siro lasciando un'eredità pesante ma anche il rimpianto di un talento che ha viaggiato troppo spesso a fiammate.

I nodi dell'ultima stagione: l'equivoco tattico e il calvario fisico

Per comprendere l'addio del portoghese è necessario analizzare l'ultima tormentata stagione in rossonero, che ne ha inevitabilmente condizionato rendimento e umore. Due sono stati i fattori scatenanti della crisi: