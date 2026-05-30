Analisi PM: occhio a Santiago Gimenez—
Rispetto a Glasner che gioca con una difesa a tre, Slot predilige la difesa a 4 e questo vorrebbe dire una mezza rivoluzione sul mercato, come lo sarebbe stata in caso di arrivo di Iraola. Servirebbero sicuramente investimenti importanti per avere gli uomini giusti per il calcio dell'olandese. Un giocatore che però potrebbe beneficiare tantissimo dell'arrivo di Slot è Santiago Gimenez: il messicano ha chiuso una stagione a dir poco deludente con zero reti in campionato. La stessa punta ha definito giuste le critiche (leggi qui). Il messicano, per chi non lo ricordasse, ha giocato per Slot al Feyenoord dalla stagione 2022-23 fino al gennaio 2025 quando il Milan lo prelevò per circa 30 milioni di euro. La sua carriera in rossonero è stata fino a questo momento molto deludente, ma potrebbe cambiare molto con l'eventuale arrivo dell'olandese a Milanello. I numeri con Slot sono eccezionali (dati da Sofascore).
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