Il futuro di Arne Slot ha subito un'accelerata improvvisa nelle ultime ore: l'allenatore olandese è stato esonerato dal Liverpool dopo una stagione deludente vista la qualità della rosa dei Reds, chiudendo al quinto posto in Premier League. Il club inglese punta dritto su Iraola come erede: lo spagnolo era uno dei principali obiettivi per la panchina del Milan e ora le cose potrebbero cambiare. Secondo le ultime indiscrezioni, Slot è diventato la prima scelta assoluta di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic per diventare il nuovo allenatore del Milan.

Milan, come giocano le squadre di Slot

Slot predilige il 4-2-3-1 che si trasforma in un 4-2-4 pronto a pressare alto in fase di non possesso. Ruolo importantissimo lo hanno i due mediani del centrocampo che spesso restano fermi a protezione della difesa e fare filtro. I quattro giocatori offensivi sono liberi di muoversi come vogliono e si spostano scambiandosi le posizioni a vicenda. Slot ama giocare dalla difesa, cercando con il possesso palla di attirare il pressing avversario e poi colpire le difese avversarie con lanci lunghi e verticalizzazioni veloci. Le squadre di Slot non abusano del gioco sulle fasce, cercando di sfondare anche al centro. L'allenatore olandese ama gestire il ritmo delle gare con il possesso del pallone. Il pressing è controllato e punta sullo spostare le squadre avversarie verso gli esterni e non viene disdegnato anche il blocco basso quando serve.