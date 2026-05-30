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Milan, spunta Slot per la panchina: ecco come gioca. E occhio alla ‘rinascita’ di Gimenez

Milan, spunta Slot per la panchina: ecco come gioca. E occhio alla 'rinascita' di Gimenez
Clamoroso Milan: Arne Slot viene esonerato dal Liverpool ed è in pole per la panchina rossonera. Ecco come gioca e la possibile rinascita di Santiago Gimenez
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il futuro di Arne Slot ha subito un'accelerata improvvisa nelle ultime ore: l'allenatore olandese è stato esonerato dal Liverpool dopo una stagione deludente vista la qualità della rosa dei Reds, chiudendo al quinto posto in Premier League. Il club inglese punta dritto su Iraola come erede: lo spagnolo era uno dei principali obiettivi per la panchina del Milan e ora le cose potrebbero cambiare. Secondo le ultime indiscrezioni, Slot è diventato la prima scelta assoluta di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic per diventare il nuovo allenatore del Milan.

Milan, come giocano le squadre di Slot

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Slot predilige il 4-2-3-1 che si trasforma in un 4-2-4 pronto a pressare alto in fase di non possesso. Ruolo importantissimo lo hanno i due mediani del centrocampo che spesso restano fermi a protezione della difesa e fare filtro. I quattro giocatori offensivi sono liberi di muoversi come vogliono e si spostano scambiandosi le posizioni a vicenda. Slot ama giocare dalla difesa, cercando con il possesso palla di attirare il pressing avversario e poi colpire le difese avversarie con lanci lunghi e verticalizzazioni veloci. Le squadre di Slot non abusano del gioco sulle fasce, cercando di sfondare anche al centro. L'allenatore olandese ama gestire il ritmo delle gare con il possesso del pallone. Il pressing è controllato e punta sullo spostare le squadre avversarie verso gli esterni e non viene disdegnato anche il blocco basso quando serve.

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Rispetto a Glasner che gioca con una difesa a tre, Slot predilige la difesa a 4 e questo vorrebbe dire una mezza rivoluzione sul mercato, come lo sarebbe stata in caso di arrivo di Iraola. Servirebbero sicuramente investimenti importanti per avere gli uomini giusti per il calcio dell'olandese. Un giocatore che però potrebbe beneficiare tantissimo dell'arrivo di Slot è Santiago Gimenez: il messicano ha chiuso una stagione a dir poco deludente con zero reti in campionato. La stessa punta ha definito giuste le critiche (leggi qui). Il messicano, per chi non lo ricordasse, ha giocato per Slot al Feyenoord dalla stagione 2022-23 fino al gennaio 2025 quando il Milan lo prelevò per circa 30 milioni di euro. La sua carriera in rossonero è stata fino a questo momento molto deludente, ma potrebbe cambiare molto con l'eventuale arrivo dell'olandese a Milanello. I numeri con Slot sono eccezionali (dati da Sofascore).

  • 2022-23: 23 gol, 2 assist.

  • 2023-24: 26 gol, 8 assist e 25.71 di XG (gol attesi).

  • 2024-25: 16 gol, 3 assist e 10.18 di XG.

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