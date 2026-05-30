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Milan, progetto Rangnick: come direttore sportivo occhio a Johannes Spors. Chi è lo scopritore di talenti

Milan, progetto Rangnick: come direttore sportivo occhio a Johannes Spors. Chi è lo scopritore di talenti
Il Milan potrebbe puntare Johannes Spors come nuovo direttore sportivo con i possibili arrivi di Rangnick e Glasner. Ecco chi è nella nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Prende sempre più corpo il progetto Rangnick per il Milan: il commissario tecnico dell'Austria potrebbe arrivare in rossonero come direttore tecnico. In quel caso sceglierebbe tutti i suoi uomini ad ogni livello, sia dirigenziale sia in panchina. Il nome caldo di queste ore è quello di Oliver Glasner, allenatore che ha vinto la Conference League con il Crystal Palace e che è libero sul mercato. Dopo il weekend ci saranno novità più importanti e dettagliate, visto che ci sarà un doppio incontro (leggi qui). I due profili si conoscono e sembrano inevitabilmente legati. Se il Milan decidesse di intraprendere questa strada, si aprirebbe la caccia al prossimo direttore sportivo, inevitabilmente associato a Rangnick. Un nome potrebbe essere quello di Johannes Spors.

Milan, chi è Johannes Spors

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Johannes Spors è un dirigente sportivo tedesco, molto giovane visto che è un classe 1982. A livello internazionale è salito in cattedra per la sua competenza nello scouting, un fattore che potrebbe essere determinante per il futuro del Milan. Ha iniziato la sua carriera nel 2007 all'Hoffenheim ricoprendo i ruoli di match analyst e capo scout, lavorando spalla a spalla proprio con Rangnick. Il passaggio al Lipsia nel 2015, sempre al fianco dell'attuale commissario tecnico dell'Austria e nel 2021 ha avuto anche un'esperienza in Italia con il Genoa. Queste sono le fasi più importanti della carriera di Spors che è un nome molto legato a quello di Rangnick. Per questo potrebbe essere uno dei candidati per il ruolo di direttore sportivo del Milan.

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Tanti talenti scovati

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Come detto Spors è noto per le sue capacità di scouting e in questo senso potrebbe prendere il ruolo sia di Moncada che di Tare. In carriera ha chiuso colpi importanti del calibro di Firmino, Upamecano, Szoboszlai, Dani Olmo, Šeško e tanti altri talenti che sono esplosi nella galassia RedBull. Tra questi c'è anche Christopher Nkunku, già presente nella rosa del Milan. L’eventuale sbarco di Spors a Milanello completerebbe la visione di Ralf Rangnick che andrebbe a completare a sua volta quanto fatto da RedBird negli anni al Milan. Si punta sempre sul giovani di talento da valorizzare con la maglia rossonera. Spors porterebbe al Milan la sua capacità di scouting, i suoi ampi contatti e la sua ottima conoscenza dei dati. Ci potrebbe essere una ristrutturazione completa per il Diavolo, a partire dai settori giovanili. Parlando di Nkunku: il fantasista francese si troverebbe benissimo nel 3-4-2-1 di Glasner come trequartista che si può anche allargare sulle fasce.

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