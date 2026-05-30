Prende sempre più corpo il progetto Rangnick per il Milan: il commissario tecnico dell'Austria potrebbe arrivare in rossonero come direttore tecnico. In quel caso sceglierebbe tutti i suoi uomini ad ogni livello, sia dirigenziale sia in panchina. Il nome caldo di queste ore è quello di Oliver Glasner, allenatore che ha vinto la Conference League con il Crystal Palace e che è libero sul mercato. Dopo il weekend ci saranno novità più importanti e dettagliate, visto che ci sarà un doppio incontro (leggi qui). I due profili si conoscono e sembrano inevitabilmente legati. Se il Milan decidesse di intraprendere questa strada, si aprirebbe la caccia al prossimo direttore sportivo, inevitabilmente associato a Rangnick. Un nome potrebbe essere quello di Johannes Spors.