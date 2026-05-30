Tanti talenti scovati—
Come detto Spors è noto per le sue capacità di scouting e in questo senso potrebbe prendere il ruolo sia di Moncada che di Tare. In carriera ha chiuso colpi importanti del calibro di Firmino, Upamecano, Szoboszlai, Dani Olmo, Šeško e tanti altri talenti che sono esplosi nella galassia RedBull. Tra questi c'è anche Christopher Nkunku, già presente nella rosa del Milan. L’eventuale sbarco di Spors a Milanello completerebbe la visione di Ralf Rangnick che andrebbe a completare a sua volta quanto fatto da RedBird negli anni al Milan. Si punta sempre sul giovani di talento da valorizzare con la maglia rossonera. Spors porterebbe al Milan la sua capacità di scouting, i suoi ampi contatti e la sua ottima conoscenza dei dati. Ci potrebbe essere una ristrutturazione completa per il Diavolo, a partire dai settori giovanili. Parlando di Nkunku: il fantasista francese si troverebbe benissimo nel 3-4-2-1 di Glasner come trequartista che si può anche allargare sulle fasce.
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