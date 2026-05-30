PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Romano annuncia: “Glasner, incontro con il Milan martedì”. E occhio a Rangnick

CALCIOMERCATO MILAN

Romano annuncia: “Glasner, incontro con il Milan martedì”. E occhio a Rangnick

Romano annuncia: 'Glasner incontro con il Milan martedì'. E occhio a Rangnick
Milan, Romano e Moretto svelano la doppia svolta: martedì l'incontro con Glasner, mentre lunedì Rangnick decide il suo futuro. Ecco i dettagli da YouTube
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Giorni bollenti per il futuro del Milan: dopo la rivoluzione di Gerry Cardinale, i rossoneri si trovano senza dirigenti e senza allenatore. Dopo i primi colloqui iniziati in settimana, i rossoneri sono pronti ad accelerare per cercare i giusti profili per il futuro del club. I giornalisti Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno fatto il punto su YouTube riguardo a Rangnick e Glasner, due nomi caldissimi per il calciomercato del Milan per quanto riguarda organigramma e panchina.

Glasner e Rangnick: doppio appuntamento con il Milan

—  

Romano svela un incontro in programma: "Un nome che voglio fare oggi è quello di Olivier Glasner. Martedì incontrerà il Milan, ci sarà un contatto diretto tra le parti. Ha ricevuto un'altra offerta dalla Francia, ma non è intrigato". Per Moretto prossima settimana decisiva anche sul piano dirigenziale per il Milan. Ecco perché: "Lunedì ci sarà un incontro tra Rangnick e la federazione austriaca che vorrebbe rinnovare il suo contratto anche dopo il Mondiale. Rangnick sa dell'interesse del Milan, ci sono state più chiamate su zoom e anche un incontro diretto". I due profili potrebbero essere ovviamente legati e il Diavolo potrebbe prendere una strada definitiva per il suo futuro dopo il weekend.

LEGGI ANCHE

L'analisi PM: un possibile piano

—  

Il Milan deve prendere delle decisioni nello stretto giro di posta, visto che giugno è alle porte e il mercato estivo incombe. La strada Rangnick-Glasner è la più probabile al momento e avrebbe anche senso: Cardinale e Ibrahimovic lascerebbero la gestione tecnica a due profili che si conoscono e in particolare Rangnick rivoluzionerebbe il Milan inserendo i suoi uomini. Il Diavolo sarebbe certo di avere una strada unica dalla prossima stagione in poi e non varie fazioni come è successo troppo volte nel recente passato. Il piano sarebbe quello di puntare sui giovani talenti per poi valorizzarli all'interno del contesto Milan. Con Glasner si manterrebbe sempre la difesa a 3 anche se l'allenatore austriaco gioca un calcio diverso da quello di Allegri: più verticalità, pressing senza palla e spazio a giocatori veloci e tecnici in avanti a sostegno di una prima punta fisica come Mateta.

Leggi anche
Caos Milan, mercato completamente paralizzato al momento. Ma in tanti rischiano l’addio
Il Milan rischia di perdere Rabiot: può seguire subito Allegri al Napoli. Tutti i dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA