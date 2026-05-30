L'analisi PM: un possibile piano

Il Milan deve prendere delle decisioni nello stretto giro di posta, visto che giugno è alle porte e il mercato estivo incombe. La strada Rangnick-Glasner è la più probabile al momento e avrebbe anche senso: Cardinale e Ibrahimovic lascerebbero la gestione tecnica a due profili che si conoscono e in particolare Rangnick rivoluzionerebbe il Milan inserendo i suoi uomini. Il Diavolo sarebbe certo di avere una strada unica dalla prossima stagione in poi e non varie fazioni come è successo troppo volte nel recente passato. Il piano sarebbe quello di puntare sui giovani talenti per poi valorizzarli all'interno del contesto Milan. Con Glasner si manterrebbe sempre la difesa a 3 anche se l'allenatore austriaco gioca un calcio diverso da quello di Allegri: più verticalità, pressing senza palla e spazio a giocatori veloci e tecnici in avanti a sostegno di una prima punta fisica come Mateta.