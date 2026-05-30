Il vuoto societario blocca il mercato del Milan. Congelati i rinnovi di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, mentre l'Atalanta di Maurizio Sarri e Cristiano Giuntoli punta Samuele Ricci e Ardon Jashari per il proprio centrocampo. Il punto

Il vuoto di potere operativo che sta attraversando il Milan dopo il licenziamento in tronco dell'intera catena di comando (Furlani, Moncada, Tare e Allegri) sta provocando una totale paralisi sul fronte del calciomercato. Senza figure dirigenziali dotate di poteri di firma, l'attività di pianificazione strategica è in uno stato di stand-by forzato, condizionando sia i rinnovi contrattuali più urgenti sia le trattative per le cessioni eccellenti.