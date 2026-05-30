L'effetto domino: chi valuta l'addio dopo il ribaltone—
Se la partenza di Allegri potrebbe favorire la permanenza dei due britannici, lo stesso scenario crea forti dubbi in altri elementi della rosa. Giocatori come Mike Maignan e Alexis Saelemaekers avevano infatti blindato il proprio futuro a Milano proprio in virtù della totale sintonia con i programmi del tecnico toscano.
A questo gruppo si aggiunge Adrien Rabiot, il cui destino appare ormai strettamente legato alla panchina del Napoli. La destabilizzazione interna a Milanello potrebbe spingere l'esterno belga e il centrocampista francese a chiedere la cessione di fronte a un progetto tecnico, quello di Ralf Rangnick, che prevede metriche di gioco e linee guida salariali completamente differenti.
Asse Milano-Bergamo: l'Atalanta piomba su Jashari e Ricci—
Le manovre di mercato non si limitano ai senatori della squadra. Secondo quanto evidenziato dalle colonne di Tuttosport, il Milan deve registrare il forte inserimento dell'Atalanta su due profili di centrocampo: Ardon Jashari e Samuele Ricci. Il club orobico, che ha inaugurato il nuovo corso guidato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli e dal tecnico Maurizio Sarri, ha individuato nei due mediani rossoneri i profili ideali per il sistema di gioco basato sul palleggio e sulle rotazioni rapide del tecnico toscano.
L'ostacolo principale per la Dea resta l'impossibilità di intavolare una vera trattativa con il Milan. Gli uffici di Casa Milan non possono formulare valutazioni economiche né accettare offerte formali per i cartellini finché Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović non avranno sciolto le riserve sull'organigramma societario.
Le prospettive dopo le nomine della prossima settimana—
La nebbia sul futuro della rosa milanista inizierà a diradarsi soltanto nei primi giorni della prossima settimana. Le nomine del nuovo direttore tecnico e del direttore sportivo operativo saranno propedeutiche alla scelta dell'allenatore. Solo a quel punto il Milan disporrà di un management legittimato a valutare se assecondare l'assalto dell'Atalanta su Ricci e Jashari (sul quale si sta informando in questi giorni anche la Roma) o se blindare la spina dorsale della squadra ereditata dalla precedente gestione sportiva.
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