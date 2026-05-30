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Milan, guarda Glasner: numeri impressionanti di Eze e Olise. Nuovi ruoli per Leao e Pulisic | PM

Milan, guarda Glasner: numeri impressionanti di Eze e Olise. Nuovi ruoli per Leao e Pulisic | PM
Milan, i dati di Eze e Olise con Glasner tracciano il futuro: ecco come cambierebbe la posizione di Leao e Pulisic nel 3-4-2-1 dell'austriaco nell'analisi di Pianeta Milan
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan continua la sua ricerca del nuovo allenatore. Tra le possibilità più concrete in questo momento, c'è quella di lasciare in mano il progetto tecnico all'attuale CT dell'Austria ovvero Rangnick. L'ex Manchester United vorrebbe decidere tutto, compresa anche la scelta dell'erede di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Tra i nomi caldi c'è quello di Glasner, fresco vincitore della Conference League con il Crystal Palace. L'allenatore austriaco gioca con un 3-4-2-1 che punta molto sulle qualità dei suoi esterni/trequartisti e non è un caso che abbia valorizzato negli ultimi anni talenti del calibro di Eze e Olise.

Milan, i dati di Eze e Olise con Glasner per Pianeta Milan

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La redazione di Pianeta Milan ha lavorato per avere i dati importanti delle stagioni di Eze e Olise sotto la gestione di Glasner. Ecco le statistiche molto significative grazie al lavoro di 'Sofascore' e 'Opta'.

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  • 20 gol e 15 assist per Eze, 4 gol e 3 assist per Olise, che ha giocato solo 8 partite con Glasner contro le 56 dell'inglese.

  • 0.39 e 0.50 grandi occasioni create a partita con 0.27 e 0.29 di XG (gol attesi) di media.

  • Simili i numeri sui dribbling tentati di media ovvero poco più di 4 a testa. Eze ha il 48% di successo mentre Olise il 38%.

    • Analisi PM: chi potrebbe fare questo nel Milan

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    Nel Milan attuale, questi due ruoli potrebbe essere coperti con facilità ed efficacia da Rafael Leão e Christian Pulisic. Nel 3-4-2-1, i due tornerebbero ad agire in posizione di trequartisti larghi ma orientati ad accentrarsi, lasciando stare i ruoli da prima punta avuti nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Questa nuova disposizione permetterebbe a Leão di tornare a correre e sprintare sulla sua amata corsia di sinistra, magari anche accentrandosi e sfruttando gli spazi dietro la prima punta. Stesso discorso per Pulisic, ancora più bravo a sfruttare gli spazi e a inserirsi da dietro. I numeri registrati dalle due ex stelle del Crystal Palace dimostrano con il calcio di Glasner esalti i giocatori veloci, di talento e improntati al dribbling secco. Tutte caratterische che hanno sia Leão che Pulisic. Certo, il portoghese dovrebbe applicarsi anche in fase di non possesso, dove Glasner chiede un pressing molto alto al suo tridente offensivo. In più il Milan dovrebbe trovare una prima punta di fisico e importante, visto che Glasner fa tutto questo al Crystal Palace potendo contare su Mateta.

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