Analisi PM: chi potrebbe fare questo nel Milan

Nel Milan attuale, questi due ruoli potrebbe essere coperti con facilità ed efficacia da Rafael Leão e Christian Pulisic. Nel 3-4-2-1, i due tornerebbero ad agire in posizione di trequartisti larghi ma orientati ad accentrarsi, lasciando stare i ruoli da prima punta avuti nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Questa nuova disposizione permetterebbe a Leão di tornare a correre e sprintare sulla sua amata corsia di sinistra, magari anche accentrandosi e sfruttando gli spazi dietro la prima punta. Stesso discorso per Pulisic, ancora più bravo a sfruttare gli spazi e a inserirsi da dietro. I numeri registrati dalle due ex stelle del Crystal Palace dimostrano con il calcio di Glasner esalti i giocatori veloci, di talento e improntati al dribbling secco. Tutte caratterische che hanno sia Leão che Pulisic. Certo, il portoghese dovrebbe applicarsi anche in fase di non possesso, dove Glasner chiede un pressing molto alto al suo tridente offensivo. In più il Milan dovrebbe trovare una prima punta di fisico e importante, visto che Glasner fa tutto questo al Crystal Palace potendo contare su Mateta.