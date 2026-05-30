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Milan, i no di Iraola e Xavi preoccupano seriamente: sembra un progetto limitato già prima di nascere

Milan, i no di Iraola e Xavi preoccupano seriamente: sembra un progetto limitato già prima di nascere.
Il Milan fa i conti con i no di Iraola e Xavi: cresce l'ansia dei tifosi tra l'assenza della dirigenza e un progetto tecnico che sembra inesistente
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan è alla ricerca del nuovo allenatore: Gerry Cardinale ha deciso di rivoluzionare tutto mandando via l'organigramma rossonero e anche Massimiliano Allegri, reo di avere conquistato solo 10 punti nelle ultime 10 partite del campionato, perdendo la qualificazione in Champions League. Un fallimento, come citato espressamente dal comunicato del Milan e di RedBird. Una mossa decisa, anche coraggiosa da un certo punto di vista, perché ha lasciato i rossoneri con un vuoto ampio di potere da colmare il prima possibile in ogni settore. Siamo già a sabato 30 maggio e il Milan non ha ancora trovato non solo il suo allenatore, ma anche tutte le altre cariche dirigenziali che mancano.

Milan, due rifiuti che fanno pensare

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La rivoluzione è partita lo scorso lunedì e ci sono state al momento solamente voci, specialmente per quanto riguarda l'allenatore. Il primo profilo cercato e sondato con forza è stato quello di Iraola, fresco del sesto posto in Premier League con il Bournemouth. Un allenatore in rampa di lancio, con un gioco molto offensivo e moderno e con un futuro potenzialmente molto luminoso. Dopo voci di incontri andati in scena prima della fine del campionato e anche subito dopo, Iraola ha rifiutato il Milan, cercando altre soluzioni per la sua carriera (il suo destino sembra essere subito al Liverpool). Altre voci su Xavi, altro profilo giochista: anche lo spagnolo ha rifiutato la panchina rossonera alla ricerca di una Nazionale.

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Ombre sul futuro rossonero

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Neanche una settimana di ricerche, già due rifiuti arrivati al Milan. Non parliamo poi di due top allenatori: Iraola è un profilo estremamente interessante con un grande domani davanti a sé, mentre Xavi non è al picco della sua carriera. Eppure, i rossoneri non sono riusciti a convincere i due spagnoli ad accettare il progetto del Diavolo. Situazione che preoccupa i tifosi del Milan: nessuno sembra voler accettare la panchina rossonera e questo non va a favore del futuro del club. Il fulcro è proprio il progetto: al momento non sembra esserci, anche perché i vari allenatori cercati sono tutti diversi a livello anche di caratteristiche e di gioco. Non sembra esserci un piano chiaro, piuttosto si va a tentativi. E tutto si sta facendo senza figure dirigenziali: come lo presenti un progetto senza una dirigenza? Tante nubi intorno al Milan.

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