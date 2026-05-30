Ombre sul futuro rossonero

Neanche una settimana di ricerche, già due rifiuti arrivati al Milan. Non parliamo poi di due top allenatori: Iraola è un profilo estremamente interessante con un grande domani davanti a sé, mentre Xavi non è al picco della sua carriera. Eppure, i rossoneri non sono riusciti a convincere i due spagnoli ad accettare il progetto del Diavolo. Situazione che preoccupa i tifosi del Milan: nessuno sembra voler accettare la panchina rossonera e questo non va a favore del futuro del club. Il fulcro è proprio il progetto: al momento non sembra esserci, anche perché i vari allenatori cercati sono tutti diversi a livello anche di caratteristiche e di gioco. Non sembra esserci un piano chiaro, piuttosto si va a tentativi. E tutto si sta facendo senza figure dirigenziali: come lo presenti un progetto senza una dirigenza? Tante nubi intorno al Milan.