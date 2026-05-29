Un momento difficile per il Diavolo

Il commento di Ravezzani colpisce molto in questo periodo e critica ferocemente la strategia economica di Cardinale e di RedBird. Piani che sono stati al centro delle polemiche in queste stagioni, specialmente tra i tifosi del Milan. Questo perché i rossoneri non hanno mai dato l'impressione di voler vincere davvero qualcosa, anzi. In primo piano c'è sempre stato il bilancio e il player trading. I tifosi rossoneri ricorderanno con dolore le cessioni di Sandro Tonali e Tijjani Reijnders nel loro picco in carriera. Due sacrifici economici e anche sportivi, che hanno fatto calare il valore della rosa. E ora il tifoso del Diavolo si sta avvicinando all'inizio della prossima stagione senza punti di riferimento e con un rischio ridimensionamento sempre più importante.