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Ravezzani duro: “Cardinale presuntuoso quanto ignorante sulla storia del Milan”

Ravezzani duro: 'Cardinale presuntuoso quanto ignorante sulla storia del Milan'
Durissimo attacco frontale di Fabio Ravezzani contro la proprietà RedBird e in particolare a Gerry Cardinale. Ecco un estratto del suo commento
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il caos societario nel Milan continua a provocare critiche e polemiche sia tra i tifosi rossoneri che tra gli addetti ai lavori. Gerry Cardinale ha dato un colpo di spugna dopo la mancata qualificazione in Champions League, mandando via Allegri e tutta la dirigenza rossonera. Mancano pochissimi giorni a giugno e il Milan non ha ancora una base solida da cui ripartire. Il giornalista Fabio Ravezzani ha analizzato la situazione con un duro attacco frontale su Facebook rivolto proprio a Cardinale. Ecco un estratto.

Milan, Ravezzani attacca Cardinale

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"Le ultime vicende Milan sono sconfortanti. E se Gerry Cardinale non fosse tanto presuntuoso quanto ignorante sulla storia del club, si renderebbe conto che le sue ultime follie stanno portando lo stato d’animo della tifoseria a un punto più basso di quello che toccò Berlusconi subito dopo aver venduto Kakà al Real Madrid, quando gli abbonati si dimezzarono d’un colpo. Ha fatto la cosa più semplice e devastante: ogni volta che poteva, ha venduto uno o due pezzi pregiati, sostituendoli con elementi di minor valore, stipendio e prospettive. A volte il giochetto può andar bene, ma non troppo a lungo".

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Un momento difficile per il Diavolo

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Il commento di Ravezzani colpisce molto in questo periodo e critica ferocemente la strategia economica di Cardinale e di RedBird. Piani che sono stati al centro delle polemiche in queste stagioni, specialmente tra i tifosi del Milan. Questo perché i rossoneri non hanno mai dato l'impressione di voler vincere davvero qualcosa, anzi. In primo piano c'è sempre stato il bilancio e il player trading. I tifosi rossoneri ricorderanno con dolore le cessioni di Sandro Tonali e Tijjani Reijnders nel loro picco in carriera. Due sacrifici economici e anche sportivi, che hanno fatto calare il valore della rosa. E ora il tifoso del Diavolo si sta avvicinando all'inizio della prossima stagione senza punti di riferimento e con un rischio ridimensionamento sempre più importante.

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