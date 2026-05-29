I numeri e l'analisi di Pianeta Milan

La stagione di Santiago Gimenez è molto deludente a livello statistico: il messicano ha segnato un solo gol in Coppa Italia contro il Lecce, mentre in Serie A ha chiuso con zero reti. L'ultimo gol in campionato è di maggio 2025 contro il Bologna (in cui segnò due volte). Solo 3.38 di XG (gol attesi) per il numero 7 messicano, che ha giocato 11 partite da titolare (dati Sofascore). Arrivato nella sessione invernale 2025 per circa 30 milioni di euro, ora il suo valore di mercato è in netta picchiata e una cessione in estate sembra inevitabile a prescindere dal prossimo allenatore e dalla prossima dirigenza del Milan.