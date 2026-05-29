Il Milan si sa, quando ti entra nelle vene non esce più, parola di Rui Costa. Ma se c'è un altro giocatore che non ha dimenticato mai i colori rossoneri, quello è Mathieu Flamini. Dopo gli anni alla corte dell'Arsenal, il Milan è diventata la sua squadra del cuore, un'avventura durata 5 stagioni (2008-2013) con tantissimi ricordi indelebili. Quest'oggi, il francese è un imprenditore di grande successo nel settore della chimica, ma il suo legame con il calcio non svanirà mai.