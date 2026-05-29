"Non vivo lo spogliatoio, non posso saperlo. Penso che per un allenatore sia fondamentale trovare le parole giuste per far scendere in campo una squadra pronta a buttarsi nel fuoco per lui. E alle spalle deve avere anche un progetto chiaro. Questo penso sia venuto meno."
Da vero uomo d'affari, Flamini ha voluto suggerire come il club rossonero possa ripartire, tornando a lottare per le posizioni alte della classifica:
"Come si riparte? Una proprietà forte, come nelle grandi aziende: persone giuste, competenti e capaci di coordi-narsi nel lavoro. E che amino il Milan"
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