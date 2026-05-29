Mentre il Milan sta pianificando il proprio futuro, Cardinale è certo di una cosa: sarà Pulisic il pilastro del diavolo

Il 2026 si sta rivelando un anno molto complicato per Christian Pulisic. La seconda parte di stagione, infatti, è stata molto deludente, priva di gol e culminata con la mancata qualificazione in Champions League all'ultimo minuto. Nei mesi scorsi, l'esterno americano si è sentito come messo in un piccolo angolo, a causa di un carattere molto introverso. Una freddezza che, forse, si è tramutata nell'intenzione di non voler rinnovare più con il club, congelando le trattative.