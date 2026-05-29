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Milan, il caso Pulisic: dal gelo sul rinnovo all’intreccio con Pochettino

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Mentre il Milan sta pianificando il proprio futuro, Cardinale è certo di una cosa: sarà Pulisic il pilastro del diavolo
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il 2026 si sta rivelando un anno molto complicato per Christian Pulisic. La seconda parte di stagione, infatti, è stata molto deludente, priva di gol e culminata con la mancata qualificazione in Champions League all'ultimo minuto. Nei mesi scorsi, l'esterno americano si è sentito come messo in un piccolo angolo, a causa di un carattere molto introverso. Una freddezza che, forse, si è tramutata nell'intenzione di non voler rinnovare più con il club, congelando le trattative.

Milan, Pulisic tra Mondiale e rinnovo

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Una grande occasione per riscattarsi arriverà a breve: a partire dall'11 giugno Pulisic prenderà parte al Mondiale negli USA, una vetrina alquanto fondamentale per ritrovare il sorriso ormai perso da mesi. Anche se la stagione non è stata il top del top, Cardinale non ha cambiato idea: per RedBird, Pulisic rimane la colonna portante su cui ricostruire il Milan del futuro.

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A 27 anni, infatti, l'ex calciatore del Chelsea si trova nella piena maturità calcistica, con un bottino non indifferente: 42 gol in 134 partite.

L'intreccio con la panchina e la questione contratto

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Il cammino in Nazionale potrebbe regalare all'americano anche il prossimo allenatore del Milan. tar i vari canditati per la panchina appartenuta a Massimiliano Allegri, infatti, spunta anche il volto di Mauricio Pochettino, attuale CT degli USA.

Il rapporto tra i due è molto positivo, motivazione in più per cui Cardinale dovrebbe puntare sull'allenatore argentino. Le trattative per il rinnovo, però, dovranno scontrarsi con una dura realtà. l'ultimo gol dell'americano risale a dicembre 2025 e le richieste del suo entourage sono piuttosto eccessive: la proposta del Milan, infatti, sarà leggermente più bassa rispetto agli 8 milioni richiesti.

I costi contenuti

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Pulisic potrà ambire ad un contratto oneroso, ma pur sempre rispettando i parametri del club. Quest'anno soprattutto, vista la mancata qualificazione in Champions League, il diavolo dovrà stare molto attento nella gestione delle proprie risorse: da 100 milioni di incasso possibili, grazie all'Europa League il Milan ne prenderà solamente 40.

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