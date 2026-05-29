A 27 anni, infatti, l'ex calciatore del Chelsea si trova nella piena maturità calcistica, con un bottino non indifferente: 42 gol in 134 partite.
L'intreccio con la panchina e la questione contratto—
Il cammino in Nazionale potrebbe regalare all'americano anche il prossimo allenatore del Milan. tar i vari canditati per la panchina appartenuta a Massimiliano Allegri, infatti, spunta anche il volto di Mauricio Pochettino, attuale CT degli USA.
Il rapporto tra i due è molto positivo, motivazione in più per cui Cardinale dovrebbe puntare sull'allenatore argentino. Le trattative per il rinnovo, però, dovranno scontrarsi con una dura realtà. l'ultimo gol dell'americano risale a dicembre 2025 e le richieste del suo entourage sono piuttosto eccessive: la proposta del Milan, infatti, sarà leggermente più bassa rispetto agli 8 milioni richiesti.
I costi contenuti—
Pulisic potrà ambire ad un contratto oneroso, ma pur sempre rispettando i parametri del club. Quest'anno soprattutto, vista la mancata qualificazione in Champions League, il diavolo dovrà stare molto attento nella gestione delle proprie risorse: da 100 milioni di incasso possibili, grazie all'Europa League il Milan ne prenderà solamente 40.
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