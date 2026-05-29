Il Milan prova a ripartire, costruendo le basi per quello che sarà il proprio futuro. Come da calendario, nella giornata di ieri si e svolto il Consiglio di Amministrazione del club. Assemblea segnata, però, dall'assenza di Giorgio Furlani, sollevato all'incarico di CEO lunedì scorso da Gerry Cardinale stesso, ma comunque operativo per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione. L'obiettivo? Garantire continuità in questa fase di transizione. Sarà proprio Furlani, infatti, a formalizzare l'addio di Massimiliano Allegri, un passaggio che farà risparmiare al Milan circa 5,2 milioni di ingaggio.