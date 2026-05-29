Per quanto riguardano i candidati, perdono quota tutte le piste italiane, ovvero quelle legate ai nomi di Carnevali, Fenucci e l'ex Galliani. Il grande sogno di Cardinale, infatti, è Michael Edwards, uomo dei successi del Liverpool. Non è l'unico inglese però: presente anche Ian Ayre, ex dirigente dei Reds e attuale CEO del Nashville.
I conti per la mancata Champions—
Come riferito da Tuttosport, lo sguardo di Cardinale è rivolto anche ai conti. Tra neanche un mese ci sarà la chiusura del bilancio. Le previsioni, infatti, parlano di un lievissimo passivo che la società è riuscita a contenere grazie alle plusvalenze dello scorso anno.
I 'problemi' però arriveranno con l'apertura del prossimo: la mancata qualificazione in Champions, per il secondo anno consecutivo tra l'altro, peserà moltissimo sulle casse del club rossonero. La partecipazione in Europa League, infatti, porterà molti meno guadagni ai rossoneri: circa 40 milioni totali.
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