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Milan, caccia al nuovo CEO: Edwards e Ayre i sogni di Cardinale

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Mentre il Milan prova a ripartire, Cardinale e Calvelli si concentrano sui nomi legati al ruolo di CEO: ecco la lista
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan prova a ripartire, costruendo le basi per quello che sarà il proprio futuro. Come da calendario, nella giornata di ieri si e svolto il Consiglio di Amministrazione del club. Assemblea segnata, però, dall'assenza di Giorgio Furlani, sollevato all'incarico di CEO lunedì scorso da Gerry Cardinale stesso, ma comunque operativo per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione. L'obiettivo? Garantire continuità in questa fase di transizione. Sarà proprio Furlani, infatti, a formalizzare l'addio di Massimiliano Allegri, un passaggio che farà risparmiare al Milan circa 5,2 milioni di ingaggio.

Milan, partiti i casting per l'amministratore delegato

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La nomina di quello che sarà il nuovo CEO del Milan avverrà in un consiglio di amministrazione successivo, ma i casting sono già partiti. Massimo Calvelli, infatti, è stato incaricato da Cardinale di far partire la selezione per trovare il profilo più idoneo possibile.

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Per quanto riguardano i candidati, perdono quota tutte le piste italiane, ovvero quelle legate ai nomi di Carnevali, Fenucci e l'ex Galliani. Il grande sogno di Cardinale, infatti, è Michael Edwards, uomo dei successi del Liverpool. Non è l'unico inglese però: presente anche Ian Ayre, ex dirigente dei Reds e attuale CEO del Nashville.

I conti per la mancata Champions

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Come riferito da Tuttosport, lo sguardo di Cardinale è rivolto anche ai conti. Tra neanche un mese ci sarà la chiusura del bilancio. Le previsioni, infatti, parlano di un lievissimo passivo che la società è riuscita a contenere grazie alle plusvalenze dello scorso anno.

I 'problemi' però arriveranno con l'apertura del prossimo: la mancata qualificazione in Champions, per il secondo anno consecutivo tra l'altro, peserà moltissimo sulle casse del club rossonero. La partecipazione in Europa League, infatti, porterà molti meno guadagni ai rossoneri: circa 40 milioni totali.

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