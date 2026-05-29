Mentre il Milan prova a ripartire, è logico lanciare i riflettori su quelli che possono essere i costi di addio dei dirigenti...

Si prospettano giornate frenetiche in Casa Milan. Nella serata di ieri si è tenuto il Consiglio di amministrazione del club. Un appuntamento già programmato da diverse settimane, ma che si è trasformato in un vero e proprio snodo fondamentale dopo lo scossone societario attuato da Cardinale stesso.